https://ria.ru/20231121/medkadry-1910898912.html
На конгрессе "Национальное здравоохранение-2023" обсудят проблемы медкадров
На конгрессе "Национальное здравоохранение-2023" обсудят проблемы медкадров - РИА Новости, 21.11.2023
На конгрессе "Национальное здравоохранение-2023" обсудят проблемы медкадров
Экспертная сессия "Кадры для здравоохранения: новые решения сложных задач" пройдет 1 декабря в рамках Национального конгресса с международным участием... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:59
2023-11-21T18:59
2023-11-21T18:59
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здравоохранение
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Экспертная сессия "Кадры для здравоохранения: новые решения сложных задач" пройдет 1 декабря в рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение–2023", сообщает Фонд Росконгресс. Организаторами конгресса, который пройдет 1-2 декабря на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, выступили Минздрав РФ и Фонд Росконгресс. Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров отрасли, зарубежных экспертов и стратегических партнеров – участников делового сообщества, поддерживающих глобальную социальную миссию по охране здоровья населения России. Участники сессии обсудят, в частности, меры, направленные на социальную поддержку, привлечение и закрепление медицинских кадров на местах, проблемы нехватки определенных категорий медицинских специалистов и задачи повышения кадровой обеспеченности системы здравоохранения. Как отмечают организаторы, в настоящее время реализуется нацпроект "Здравоохранение", в рамках которого предусмотрены мероприятия по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами, региональные проекты и отдельные адресные мероприятия для решения этих задач. Федеральные проекты по обеспечению медучреждений кадрами и внедрение системы управления на всех уровнях уже значительно повысили укомплектованность организаций специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. "Кадровый дефицит медицинских работников и дисбаланс в обеспеченности ими по отдельным специальностям – это общемировая проблема. Для ее преодоления в нашей стране сейчас активно реализуются масштабные целевые программы – и это тоже общемировой тренд. Если же говорить в целом о количестве врачей в России, то в абсолютных числах этот показатель на высоком уровне. Именно поэтому ключевые направления нашей работы сконцентрированы на устранении кадрового дисбаланса, правильном и рациональном отношении к самому ценному ресурсу отрасли – медицинским работникам", – приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой.
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РИА Новости
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всеобщий национальный конгресс , фонд "росконгресс", здравоохранение, кадры, медицина, выставка-форум "россия" — радио sputnik
Всеобщий национальный конгресс , Фонд "Росконгресс", Здравоохранение, Кадры, Медицина, Выставка-форум "Россия" — радио Sputnik
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Экспертная сессия "Кадры для здравоохранения: новые решения сложных задач" пройдет 1 декабря в рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение–2023", сообщает Фонд Росконгресс.
Организаторами конгресса, который пройдет 1-2 декабря на площадке Международной выставки-форума "Россия"
на ВДНХ, выступили Минздрав РФ
и Фонд Росконгресс. Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров отрасли, зарубежных экспертов и стратегических партнеров – участников делового сообщества, поддерживающих глобальную социальную миссию по охране здоровья населения России.
Участники сессии обсудят, в частности, меры, направленные на социальную поддержку, привлечение и закрепление медицинских кадров на местах, проблемы нехватки определенных категорий медицинских специалистов и задачи повышения кадровой обеспеченности системы здравоохранения.
Опубликована программа конгресса "Национальное здравоохранение — 2023"
Как отмечают организаторы, в настоящее время реализуется нацпроект "Здравоохранение", в рамках которого предусмотрены мероприятия по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами, региональные проекты и отдельные адресные мероприятия для решения этих задач. Федеральные проекты по обеспечению медучреждений кадрами и внедрение системы управления на всех уровнях уже значительно повысили укомплектованность организаций специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.
"Кадровый дефицит медицинских работников и дисбаланс в обеспеченности ими по отдельным специальностям – это общемировая проблема. Для ее преодоления в нашей стране сейчас активно реализуются масштабные целевые программы – и это тоже общемировой тренд. Если же говорить в целом о количестве врачей в России, то в абсолютных числах этот показатель на высоком уровне. Именно поэтому ключевые направления нашей работы сконцентрированы на устранении кадрового дисбаланса, правильном и рациональном отношении к самому ценному ресурсу отрасли – медицинским работникам", – приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой
.