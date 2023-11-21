https://ria.ru/20231121/medkadry-1910898912.html

На конгрессе "Национальное здравоохранение-2023" обсудят проблемы медкадров

На конгрессе "Национальное здравоохранение-2023" обсудят проблемы медкадров - РИА Новости, 21.11.2023

На конгрессе "Национальное здравоохранение-2023" обсудят проблемы медкадров

Экспертная сессия "Кадры для здравоохранения: новые решения сложных задач" пройдет 1 декабря в рамках Национального конгресса с международным участием... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:59

2023-11-21T18:59

2023-11-21T18:59

всеобщий национальный конгресс

фонд "росконгресс"

здравоохранение

кадры

медицина

выставка-форум "россия" — радио sputnik

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910898085_0:229:3077:1960_1920x0_80_0_0_d44312c9369833969c01344922564c8d.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Экспертная сессия "Кадры для здравоохранения: новые решения сложных задач" пройдет 1 декабря в рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение–2023", сообщает Фонд Росконгресс. Организаторами конгресса, который пройдет 1-2 декабря на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, выступили Минздрав РФ и Фонд Росконгресс. Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров отрасли, зарубежных экспертов и стратегических партнеров – участников делового сообщества, поддерживающих глобальную социальную миссию по охране здоровья населения России. Участники сессии обсудят, в частности, меры, направленные на социальную поддержку, привлечение и закрепление медицинских кадров на местах, проблемы нехватки определенных категорий медицинских специалистов и задачи повышения кадровой обеспеченности системы здравоохранения. Как отмечают организаторы, в настоящее время реализуется нацпроект "Здравоохранение", в рамках которого предусмотрены мероприятия по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами, региональные проекты и отдельные адресные мероприятия для решения этих задач. Федеральные проекты по обеспечению медучреждений кадрами и внедрение системы управления на всех уровнях уже значительно повысили укомплектованность организаций специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. "Кадровый дефицит медицинских работников и дисбаланс в обеспеченности ими по отдельным специальностям – это общемировая проблема. Для ее преодоления в нашей стране сейчас активно реализуются масштабные целевые программы – и это тоже общемировой тренд. Если же говорить в целом о количестве врачей в России, то в абсолютных числах этот показатель на высоком уровне. Именно поэтому ключевые направления нашей работы сконцентрированы на устранении кадрового дисбаланса, правильном и рациональном отношении к самому ценному ресурсу отрасли – медицинским работникам", – приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой.

https://ria.ru/20231120/kongress-1910523041.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всеобщий национальный конгресс , фонд "росконгресс", здравоохранение, кадры, медицина, выставка-форум "россия" — радио sputnik