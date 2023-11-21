https://ria.ru/20231121/maydan-1910720730.html
Азаров рассказал о депутатах Рады среди заговорщиков Евромайдана
Азаров рассказал о депутатах Рады среди заговорщиков Евромайдана - РИА Новости, 21.11.2023
Азаров рассказал о депутатах Рады среди заговорщиков Евромайдана
В числе заговорщиков протестов 2013-2014 годов на Украине было много депутатов, которые пользовались неприкосновенностью, поэтому власти не могли задержать их и РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:08
2023-11-21T08:08
2023-11-21T08:12
в мире
украина
киев
верховная рада украины
николай азаров (политик)
соглашение об ассоциации ес и украины
евромайдан
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В числе заговорщиков протестов 2013-2014 годов на Украине было много депутатов, которые пользовались неприкосновенностью, поэтому власти не могли задержать их и остановить противоправную деятельность, попытки надавить на них пресекались посольствами западных стран в Киеве, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. "Главное, что нас смущало или тормозило действие, – это интернирование заговорщика, которые все были депутатами, по конституции пользовались неприкосновенностью. Тут нужно было переступать через эту статью конституции, потому что совершенно очевидно было, что эта статья вступает в противоречие с реальной деятельностью этих преступников. И по крайней мере интернировать на какое-то время. А дальше, уже когда порядок будет восстановлен, решать это в законном порядке, то есть через Верховную раду лишать неприкосновенности", - рассказал Азаров, комментируя действия властей Украины в ходе беспорядков в стране.При этом, по его словам, даже когда власти Украины задерживали помощников депутатов, посольства западных стран вмешивались в дело, и задержанных отпускали. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. В 2015 году в интервью авторам фильма "Крым. Путь на Родину" президент России Владимир Путин назвал американцев "реальными кукловодами" Майдана.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html
https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910679774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, верховная рада украины, николай азаров (политик), соглашение об ассоциации ес и украины, евромайдан
В мире, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, Николай Азаров (политик), Соглашение об ассоциации ЕС и Украины, Евромайдан
Азаров рассказал о депутатах Рады среди заговорщиков Евромайдана
Азаров: на Майдане в 2013 году были депутаты, пользовавшиеся неприкосновенностью
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В числе заговорщиков протестов 2013-2014 годов на Украине было много депутатов, которые пользовались неприкосновенностью, поэтому власти не могли задержать их и остановить противоправную деятельность, попытки надавить на них пресекались посольствами западных стран в Киеве, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС
. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
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"Главное, что нас смущало или тормозило действие, – это интернирование заговорщика, которые все были депутатами, по конституции пользовались неприкосновенностью. Тут нужно было переступать через эту статью конституции, потому что совершенно очевидно было, что эта статья вступает в противоречие с реальной деятельностью этих преступников. И по крайней мере интернировать на какое-то время. А дальше, уже когда порядок будет восстановлен, решать это в законном порядке, то есть через Верховную раду лишать неприкосновенности", - рассказал Азаров, комментируя действия властей Украины в ходе беспорядков в стране.
При этом, по его словам, даже когда власти Украины задерживали помощников депутатов, посольства западных стран вмешивались в дело, и задержанных отпускали.
В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича
от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко
. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
В 2015 году в интервью авторам фильма "Крым. Путь на Родину" президент России
Владимир Путин назвал американцев "реальными кукловодами" Майдана.