https://ria.ru/20231121/marusya-1910877113.html

Кошка орловских спасателей Маруся будет бороться с грызунами в зоне СВО

Кошка орловских спасателей Маруся будет бороться с грызунами в зоне СВО - РИА Новости, 21.11.2023

Кошка орловских спасателей Маруся будет бороться с грызунами в зоне СВО

Кошку Марусю из специализированной пожарно-спасательной части города Орла отправили в зону спецоперации для борьбы с грызунами, сообщили РИА Новости в областном РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:33

2023-11-21T17:33

2023-11-21T18:31

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орел

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орловская область

курская областная дума

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Кошку Марусю из специализированной пожарно-спасательной части города Орла отправили в зону спецоперации для борьбы с грызунами, сообщили РИА Новости в областном управлении МЧС России."К нам обратился помощник депутата Курской областной думы Дмитрия Гулиева, он увидел в интернете информацию, что у нас в пожарной части есть кошка, и позвонил. Рассказал, что давно ищет кошку. Ребята, которые на передовой, попросили найти побоевее, чтобы и с мышами справилась, и сама не испугалась. <...> На фронте большая проблема с грызунами. Они и продовольствие уничтожают, и переносчиками болезней являются, и чисто эстетически неприятно, когда вы спите и по вам бегают мыши. Мы решили помочь", — рассказала начальник пресс-службы ведомства Наталия Акулова. По ее словам, Марусю приютили в спасательной части два года назад, когда та была еще котенком."Кошка Маруся — она с характером и бывалая, но при этом очень умная и закаленная. Она настолько "приросла" к пожарным, а они к ней: ее кормили, поили. И однажды она даже стала мамой, всех котят потом раздали", — поделилась собеседница агентства. Она уточнила, что обратившийся к ним курский депутат уже полтора года служит в зоне спецоперации. Его помощник Александр Фоньяк регулярно возит на фронт гумпомощь и лично приехал за кошкой. В первое время бойцы пообещали не выпускать животное из блиндажа, чтобы она привыкла к новому месту.Спасатели будут поддерживать связь с подразделением СВО под Кременной, в которое отправилась Маруся, и ждать ее возвращения из "командировки", подытожила Акулова.

https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html

орел

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орловская область

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общество, орел, россия, орловская область, курская областная дума, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кременная