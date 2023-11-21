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Кошка орловских спасателей Маруся будет бороться с грызунами в зоне СВО - РИА Новости, 21.11.2023
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17:33 21.11.2023 (обновлено: 18:31 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/marusya-1910877113.html
Кошка орловских спасателей Маруся будет бороться с грызунами в зоне СВО
Кошка орловских спасателей Маруся будет бороться с грызунами в зоне СВО - РИА Новости, 21.11.2023
Кошка орловских спасателей Маруся будет бороться с грызунами в зоне СВО
Кошку Марусю из специализированной пожарно-спасательной части города Орла отправили в зону спецоперации для борьбы с грызунами, сообщили РИА Новости в областном РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:33
2023-11-21T18:31
надежные люди
общество
орел
россия
орловская область
курская областная дума
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кременная
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Кошку Марусю из специализированной пожарно-спасательной части города Орла отправили в зону спецоперации для борьбы с грызунами, сообщили РИА Новости в областном управлении МЧС России."К нам обратился помощник депутата Курской областной думы Дмитрия Гулиева, он увидел в интернете информацию, что у нас в пожарной части есть кошка, и позвонил. Рассказал, что давно ищет кошку. Ребята, которые на передовой, попросили найти побоевее, чтобы и с мышами справилась, и сама не испугалась. &lt;...&gt; На фронте большая проблема с грызунами. Они и продовольствие уничтожают, и переносчиками болезней являются, и чисто эстетически неприятно, когда вы спите и по вам бегают мыши. Мы решили помочь", — рассказала начальник пресс-службы ведомства Наталия Акулова. По ее словам, Марусю приютили в спасательной части два года назад, когда та была еще котенком."Кошка Маруся — она с характером и бывалая, но при этом очень умная и закаленная. Она настолько "приросла" к пожарным, а они к ней: ее кормили, поили. И однажды она даже стала мамой, всех котят потом раздали", — поделилась собеседница агентства. Она уточнила, что обратившийся к ним курский депутат уже полтора года служит в зоне спецоперации. Его помощник Александр Фоньяк регулярно возит на фронт гумпомощь и лично приехал за кошкой. В первое время бойцы пообещали не выпускать животное из блиндажа, чтобы она привыкла к новому месту.Спасатели будут поддерживать связь с подразделением СВО под Кременной, в которое отправилась Маруся, и ждать ее возвращения из "командировки", подытожила Акулова.
https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html
орел
россия
орловская область
кременная
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общество, орел, россия, орловская область, курская областная дума, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кременная
Надежные люди, Общество, Орел, Россия, Орловская область, Курская областная Дума, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кременная
Кошка орловских спасателей Маруся будет бороться с грызунами в зоне СВО

Кошку Марусю из пожарной части в Орле отправили в зону СВО для борьбы с мышами

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиКошка Маруся с орловскими спасателями
Кошка Маруся с орловскими спасателями - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Кошка Маруся с орловскими спасателями
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Кошку Марусю из специализированной пожарно-спасательной части города Орла отправили в зону спецоперации для борьбы с грызунами, сообщили РИА Новости в областном управлении МЧС России.
"К нам обратился помощник депутата Курской областной думы Дмитрия Гулиева, он увидел в интернете информацию, что у нас в пожарной части есть кошка, и позвонил. Рассказал, что давно ищет кошку. Ребята, которые на передовой, попросили найти побоевее, чтобы и с мышами справилась, и сама не испугалась. <...> На фронте большая проблема с грызунами. Они и продовольствие уничтожают, и переносчиками болезней являются, и чисто эстетически неприятно, когда вы спите и по вам бегают мыши. Мы решили помочь", — рассказала начальник пресс-службы ведомства Наталия Акулова.
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиКошка орловских спасателей Маруся отправляется бороться с грызунами в зоне СВО
Кошка орловских спасателей Маруся отправляется бороться с грызунами в зоне СВО
Кошка орловских спасателей Маруся отправляется бороться с грызунами в зоне СВО
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
1 из 3
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиКошка Маруся с орловскими спасателями
Кошка Маруся с орловскими спасателями
Кошка Маруся с орловскими спасателями
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
2 из 3
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиКошка Маруся с орловскими спасателями
Кошка Маруся с орловскими спасателями
Кошка Маруся с орловскими спасателями
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
3 из 3
Кошка орловских спасателей Маруся отправляется бороться с грызунами в зоне СВО
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
1 из 3
Кошка Маруся с орловскими спасателями
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
2 из 3
Кошка Маруся с орловскими спасателями
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
3 из 3
По ее словам, Марусю приютили в спасательной части два года назад, когда та была еще котенком.
"Кошка Маруся — она с характером и бывалая, но при этом очень умная и закаленная. Она настолько "приросла" к пожарным, а они к ней: ее кормили, поили. И однажды она даже стала мамой, всех котят потом раздали", — поделилась собеседница агентства.
Она уточнила, что обратившийся к ним курский депутат уже полтора года служит в зоне спецоперации. Его помощник Александр Фоньяк регулярно возит на фронт гумпомощь и лично приехал за кошкой. В первое время бойцы пообещали не выпускать животное из блиндажа, чтобы она привыкла к новому месту.
Спасатели будут поддерживать связь с подразделением СВО под Кременной, в которое отправилась Маруся, и ждать ее возвращения из "командировки", подытожила Акулова.
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Надежные людиОбществоОрелРоссияОрловская областьКурская областная ДумаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кременная
 
 
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