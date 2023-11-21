Кошка орловских спасателей Маруся будет бороться с грызунами в зоне СВО
Кошку Марусю из пожарной части в Орле отправили в зону СВО для борьбы с мышами
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиКошка Маруся с орловскими спасателями
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Кошка Маруся с орловскими спасателями
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Кошку Марусю из специализированной пожарно-спасательной части города Орла отправили в зону спецоперации для борьбы с грызунами, сообщили РИА Новости в областном управлении МЧС России.
"К нам обратился помощник депутата Курской областной думы Дмитрия Гулиева, он увидел в интернете информацию, что у нас в пожарной части есть кошка, и позвонил. Рассказал, что давно ищет кошку. Ребята, которые на передовой, попросили найти побоевее, чтобы и с мышами справилась, и сама не испугалась. <...> На фронте большая проблема с грызунами. Они и продовольствие уничтожают, и переносчиками болезней являются, и чисто эстетически неприятно, когда вы спите и по вам бегают мыши. Мы решили помочь", — рассказала начальник пресс-службы ведомства Наталия Акулова.
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиКошка орловских спасателей Маруся отправляется бороться с грызунами в зоне СВО
Кошка орловских спасателей Маруся отправляется бороться с грызунами в зоне СВО
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиКошка Маруся с орловскими спасателями
Кошка Маруся с орловскими спасателями
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
2 из 3
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиКошка Маруся с орловскими спасателями
Кошка Маруся с орловскими спасателями
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
3 из 3
Кошка орловских спасателей Маруся отправляется бороться с грызунами в зоне СВО
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
1 из 3
Кошка Маруся с орловскими спасателями
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
2 из 3
Кошка Маруся с орловскими спасателями
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
3 из 3
По ее словам, Марусю приютили в спасательной части два года назад, когда та была еще котенком.
"Кошка Маруся — она с характером и бывалая, но при этом очень умная и закаленная. Она настолько "приросла" к пожарным, а они к ней: ее кормили, поили. И однажды она даже стала мамой, всех котят потом раздали", — поделилась собеседница агентства.
Она уточнила, что обратившийся к ним курский депутат уже полтора года служит в зоне спецоперации. Его помощник Александр Фоньяк регулярно возит на фронт гумпомощь и лично приехал за кошкой. В первое время бойцы пообещали не выпускать животное из блиндажа, чтобы она привыкла к новому месту.
Спасатели будут поддерживать связь с подразделением СВО под Кременной, в которое отправилась Маруся, и ждать ее возвращения из "командировки", подытожила Акулова.