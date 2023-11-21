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Манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зиме

Манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зиме - РИА Новости, 21.11.2023

Манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зиме

Манул Тимофей из Московского зоопарка закончил зажировку к зиме, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:34

2023-11-21T15:34

2023-11-21T17:30

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка закончил зажировку к зиме, сообщается в Telegram-канале учреждения."Тимоша зажировался. Наш неспешный охотник набрал вес (больше шести килограммов) и отрастил мех", — рассказали в зоопарке.Теперь манул готов к зиме, добавили там.

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Манул Тимофей готовится к зиме. Кадры из Московского зоопарка Манул Тимофей готовится к зиме. Кадры из Московского зоопарка 2023-11-21T15:34 true PT0M32S

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общество, московский зоопарк