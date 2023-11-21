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Манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зиме - РИА Новости, 21.11.2023
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:34 21.11.2023 (обновлено: 17:30 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/manul-1910839858.html
Манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зиме
Манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зиме - РИА Новости, 21.11.2023
Манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зиме
Манул Тимофей из Московского зоопарка закончил зажировку к зиме, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:34
2023-11-21T17:30
хорошие новости
общество
московский зоопарк
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка закончил зажировку к зиме, сообщается в Telegram-канале учреждения."Тимоша зажировался. Наш неспешный охотник набрал вес (больше шести килограммов) и отрастил мех", — рассказали в зоопарке.Теперь манул готов к зиме, добавили там.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
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Манул Тимофей готовится к зиме. Кадры из Московского зоопарка
Манул Тимофей готовится к зиме. Кадры из Московского зоопарка
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общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
Манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зиме

Манул Тимофей из Московского зоопарка зажировался и отрастил мех к зиме

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка закончил зажировку к зиме, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"Тимоша зажировался. Наш неспешный охотник набрал вес (больше шести килограммов) и отрастил мех", — рассказали в зоопарке.
Теперь манул готов к зиме, добавили там.
© Фото : Московский зоопаркМанул Тимофей
Манул Тимофей - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Московский зоопарк
Манул Тимофей. Архивное фото
 
Хорошие новостиОбществоМосковский зоопарк
 
 
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