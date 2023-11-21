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Манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зиме
Манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зиме - РИА Новости, 21.11.2023
Манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зиме
Манул Тимофей из Московского зоопарка закончил зажировку к зиме, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:34
2023-11-21T15:34
2023-11-21T17:30
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка закончил зажировку к зиме, сообщается в Telegram-канале учреждения."Тимоша зажировался. Наш неспешный охотник набрал вес (больше шести килограммов) и отрастил мех", — рассказали в зоопарке.Теперь манул готов к зиме, добавили там.
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Манул Тимофей готовится к зиме. Кадры из Московского зоопарка
Манул Тимофей готовится к зиме. Кадры из Московского зоопарка
2023-11-21T15:34
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РИА Новости
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общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
Манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зиме
Манул Тимофей из Московского зоопарка зажировался и отрастил мех к зиме