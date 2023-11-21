https://ria.ru/20231121/livan-1910935548.html

США выразили беспокойство из-за сообщений о гибели журналистов в Ливане

США выразили беспокойство из-за сообщений о гибели журналистов в Ливане - РИА Новости, 21.11.2023

США выразили беспокойство из-за сообщений о гибели журналистов в Ливане

США выразили озабоченность сообщениями о гибели журналистов и других гражданских лиц в Ливане, заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь госдепартамента... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T22:54

2023-11-21T22:54

2023-11-21T22:54

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сша

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наджиб микати

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США выразили озабоченность сообщениями о гибели журналистов и других гражданских лиц в Ливане, заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы озабочены сообщениями о гибели гражданских, в том числе двух журналистов в Ливане, мы думаем об их родных и всем народе Ливана", - сказал Миллер, комментируя по просьбе журналиста информацию о гибели в Ливане двух сотрудников телеканал Al Mayadeen. Представитель госдепа, вместе с тем, отказался комментировать действия израильских военных в регионе, сославшись на то, что операцию против ХАМАС и "Хезболлах" ведут не США. Миллер подчеркнул, что США придают большое значение той роли, которую журналисты играют в военных конфликтах, и считают работу СМИ фундаментальной для свободного общества. Он также вновь выразил озабоченность расширением конфликта между Израилем и Палестиной и недопустимостью, по мнению США, открытия второго фронта в Ливане. Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что его корреспондентка Фарах Омар и оператор Рабиа аль-Миамари погибли в результате израильского обстрела на юге Ливана. Ливанское агентство NNA передавало, что помимо двоих журналистов при обстреле погиб один мирный житель. В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

https://ria.ru/20231121/konflikt-1910934395.html

ливан

сша

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в мире, ливан, сша, израиль, наджиб микати, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла