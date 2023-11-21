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США выразили беспокойство из-за сообщений о гибели журналистов в Ливане - РИА Новости, 21.11.2023
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22:54 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/livan-1910935548.html
США выразили беспокойство из-за сообщений о гибели журналистов в Ливане
США выразили беспокойство из-за сообщений о гибели журналистов в Ливане - РИА Новости, 21.11.2023
США выразили беспокойство из-за сообщений о гибели журналистов в Ливане
США выразили озабоченность сообщениями о гибели журналистов и других гражданских лиц в Ливане, заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь госдепартамента... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T22:54
2023-11-21T22:54
в мире
ливан
сша
израиль
наджиб микати
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США выразили озабоченность сообщениями о гибели журналистов и других гражданских лиц в Ливане, заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы озабочены сообщениями о гибели гражданских, в том числе двух журналистов в Ливане, мы думаем об их родных и всем народе Ливана", - сказал Миллер, комментируя по просьбе журналиста информацию о гибели в Ливане двух сотрудников телеканал Al Mayadeen. Представитель госдепа, вместе с тем, отказался комментировать действия израильских военных в регионе, сославшись на то, что операцию против ХАМАС и "Хезболлах" ведут не США. Миллер подчеркнул, что США придают большое значение той роли, которую журналисты играют в военных конфликтах, и считают работу СМИ фундаментальной для свободного общества. Он также вновь выразил озабоченность расширением конфликта между Израилем и Палестиной и недопустимостью, по мнению США, открытия второго фронта в Ливане. Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что его корреспондентка Фарах Омар и оператор Рабиа аль-Миамари погибли в результате израильского обстрела на юге Ливана. Ливанское агентство NNA передавало, что помимо двоих журналистов при обстреле погиб один мирный житель. В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html
https://ria.ru/20231121/konflikt-1910934395.html
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в мире, ливан, сша, израиль, наджиб микати, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Ливан, США, Израиль, Наджиб Микати, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
США выразили беспокойство из-за сообщений о гибели журналистов в Ливане

Госдеп США выразил беспокойство из-за сообщений о гибели журналистов в Ливане

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США выразили озабоченность сообщениями о гибели журналистов и других гражданских лиц в Ливане, заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы озабочены сообщениями о гибели гражданских, в том числе двух журналистов в Ливане, мы думаем об их родных и всем народе Ливана", - сказал Миллер, комментируя по просьбе журналиста информацию о гибели в Ливане двух сотрудников телеканал Al Mayadeen. Представитель госдепа, вместе с тем, отказался комментировать действия израильских военных в регионе, сославшись на то, что операцию против ХАМАС и "Хезболлах" ведут не США.
Журналисты, родственники и друзья на похоронах палестинского тележурналиста Мохаммада Абу Хаттаба, погибшего при израильском авиаударе по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Мы журналисты! Не стреляйте!
5 ноября, 08:00
Миллер подчеркнул, что США придают большое значение той роли, которую журналисты играют в военных конфликтах, и считают работу СМИ фундаментальной для свободного общества. Он также вновь выразил озабоченность расширением конфликта между Израилем и Палестиной и недопустимостью, по мнению США, открытия второго фронта в Ливане.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что его корреспондентка Фарах Омар и оператор Рабиа аль-Миамари погибли в результате израильского обстрела на юге Ливана. Ливанское агентство NNA передавало, что помимо двоих журналистов при обстреле погиб один мирный житель.
В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
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Союз журналистов Сирии обвинил Израиль в преднамеренной атаке на репортеров
Вчера, 22:48
 
В миреЛиванСШАИзраильНаджиб МикатиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболла
 
 
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