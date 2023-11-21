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В Нижнем Новгороде лихача на гидроцикле оштрафовали на 600 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде лихача на гидроцикле оштрафовали на 600 тысяч рублей - РИА Новости, 21.11.2023

В Нижнем Новгороде лихача на гидроцикле оштрафовали на 600 тысяч рублей

Лихач из нижегородского Дзержинска, въехавший на гидроцикле в группу пловцов на Волге, оштрафован на 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:41

2023-11-21T16:41

2023-11-21T16:41

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Лихач из нижегородского Дзержинска, въехавший на гидроцикле в группу пловцов на Волге, оштрафован на 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нижегородского районного суда. По данным следствия, 23 июля во время заплыва более 2 тысяч человек через Волгу обвиняемый, управляя гидроциклом на высокой скорости, пересек линию маршрута заплыва, наехав на одного из пловцов. На требование полицейских остановиться мужчина не отреагировал, ушел от погони и скрылся. Позже лихач был задержан и заключен под стражу. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти) - максимально статья предполагает семь лет заключения. "Ему назначили штраф в размере 600 тысяч рублей и запретили управлять маломерными судами на два года", – сообщили агентству в суде. Собеседница агентства добавила, что мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Видео с инцидентом распространилось в соцсетях и вызвало общественный резонанс. На следующий день транспортные полицейские установили личность лихача: житель Дзержинска был задержан и доставлен в управление транспортной полиции, а его гидроцикл изъяли. Находясь в полиции, мужчина извинился за свое поведение и заверил, что не знал о большом спортивном мероприятии на воде.

https://ria.ru/20231121/pozhar-1910860912.html

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происшествия, нижний новгород, россия