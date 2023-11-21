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В Нижнем Новгороде лихача на гидроцикле оштрафовали на 600 тысяч рублей
В Нижнем Новгороде лихача на гидроцикле оштрафовали на 600 тысяч рублей - РИА Новости, 21.11.2023
В Нижнем Новгороде лихача на гидроцикле оштрафовали на 600 тысяч рублей
Лихач из нижегородского Дзержинска, въехавший на гидроцикле в группу пловцов на Волге, оштрафован на 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:41
2023-11-21T16:41
2023-11-21T16:41
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Лихач из нижегородского Дзержинска, въехавший на гидроцикле в группу пловцов на Волге, оштрафован на 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нижегородского районного суда. По данным следствия, 23 июля во время заплыва более 2 тысяч человек через Волгу обвиняемый, управляя гидроциклом на высокой скорости, пересек линию маршрута заплыва, наехав на одного из пловцов. На требование полицейских остановиться мужчина не отреагировал, ушел от погони и скрылся. Позже лихач был задержан и заключен под стражу. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти) - максимально статья предполагает семь лет заключения. "Ему назначили штраф в размере 600 тысяч рублей и запретили управлять маломерными судами на два года", – сообщили агентству в суде. Собеседница агентства добавила, что мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Видео с инцидентом распространилось в соцсетях и вызвало общественный резонанс. На следующий день транспортные полицейские установили личность лихача: житель Дзержинска был задержан и доставлен в управление транспортной полиции, а его гидроцикл изъяли. Находясь в полиции, мужчина извинился за свое поведение и заверил, что не знал о большом спортивном мероприятии на воде.
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде лихача на гидроцикле оштрафовали на 600 тысяч рублей
Лихач из нижегородского Дзержинска на гидроцикле оштрафован на 600 тысяч рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости.
Лихач из нижегородского Дзержинска, въехавший на гидроцикле в группу пловцов на Волге, оштрафован на 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе
Нижегородского районного суда.
По данным следствия, 23 июля во время заплыва более 2 тысяч человек через Волгу обвиняемый, управляя гидроциклом на высокой скорости, пересек линию маршрута заплыва, наехав на одного из пловцов. На требование полицейских остановиться мужчина не отреагировал, ушел от погони и скрылся.
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Позже лихач был задержан и заключен под стражу. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ
(хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти) - максимально статья предполагает семь лет заключения.
«
"Ему назначили штраф в размере 600 тысяч рублей и запретили управлять маломерными судами на два года", – сообщили агентству в суде.
Собеседница агентства добавила, что мужчину освободили из-под стражи в зале суда.
Видео с инцидентом распространилось в соцсетях и вызвало общественный резонанс. На следующий день транспортные полицейские установили личность лихача: житель Дзержинска был задержан и доставлен в управление транспортной полиции, а его гидроцикл изъяли. Находясь в полиции, мужчина извинился за свое поведение и заверил, что не знал о большом спортивном мероприятии на воде.
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