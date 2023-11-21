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Для мира в секторе Газа нужны соответствующие условия, заявил Лавров

Для мира в секторе Газа нужны соответствующие условия, заявил Лавров - РИА Новости, 21.11.2023

Для мира в секторе Газа нужны соответствующие условия, заявил Лавров

Для запуска процесса урегулирования палестино-израильского конфликта необходимо уже сейчас приступать к созданию соответствующих условий, готовиться к... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:06

2023-11-21T15:06

2023-11-21T15:13

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Для запуска процесса урегулирования палестино-израильского конфликта необходимо уже сейчас приступать к созданию соответствующих условий, готовиться к перезапуску мирного процесса, предполагающего создание независимого государства Палестина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил о необходимости решения срочных задач: прекращение боевых действий, решение гуманитарных вопросов, освобождение заложников. "Одновременно с решением этих неотложных задач необходимо не то что не терять из вида вопросы стратегического характера, но уже сейчас приступать к созданию условий для их решения. Имею в виду прежде всего подготовку к перезапуску мирного процесса на той международно признанной основе, которая была утверждена в рамках ООН, арабской мирной инициативы 2002 года, ...которые предполагают создание независимого целостного суверенного палестинского государства в границах 1967 года", - сказал Лавров на встрече с делегацией совместного комитета ЛАГ и ОИС. Во вторник в Москве проходит встреча Лаврова с членами делегации совместного комитета Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), куда входят главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, Палестины и генсек ОИС. Их делегацию на переговорах в Москве, по данным РИА Новости, возглавил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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в мире, израиль, россия, саудовская аравия, сергей лавров, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году