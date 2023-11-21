https://ria.ru/20231121/lapsha-1910731682.html

Жительницы Башкирии изготовили 10 кг домашней лапши для участников СВО

Жительницы Башкирии изготовили 10 кг домашней лапши для участников СВО - РИА Новости, 21.11.2023

Жительницы Башкирии изготовили 10 кг домашней лапши для участников СВО

Жительницы Белорецкого района Башкирии изготовили десять килограммов домашней лапши, чтобы отправить участникам спецоперации из республики, сообщил глава... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:37

2023-11-21T09:37

2023-11-21T09:37

надежные люди

республика башкортостан

вооруженные силы рф

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УФА, 21 ноя - РИА Новости. Жительницы Белорецкого района Башкирии изготовили десять килограммов домашней лапши, чтобы отправить участникам спецоперации из республики, сообщил глава администрации района Андрей Иванюта в Telegram-канале. "Почти десять килограммов домашней лапши изготовили участницы общественного объединения "Ағинәйҙәр" и неравнодушные женщины села Инзер в гостинец нашим бойцам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции", - написал Иванюта. Он рассказал, что женщины собрались в районном Доме культуры села Инзер, с любовью и заботой за пару часов приготовили вкусную лапшу, которая с ближайшим конвоем гуманитарной помощи отправится на фронт. "Уверен, что это напомнит бойцам о доме, о том, что их ждут здоровыми и невредимыми близкие и земляки. Пусть это придаст им сил и хорошего настроения! Спасибо неравнодушным жителям сел, белоречанам. Ежедневно вы приносите посылки, различные вещи для ребят, это очень ценно", - добавил районный мэр. "Ағинәйҙәр" в Башкирии называют женщин, принимающих активное участие в мероприятиях города и района и которые уважаемы своими односельчанами.

https://ria.ru/20231116/pomosch-1909763896.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика башкортостан, вооруженные силы рф