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"Разнесли на куски": в Индии пришли в восторг от удара российского оружия

"Разнесли на куски": в Индии пришли в восторг от удара российского оружия - РИА Новости, 21.11.2023

"Разнесли на куски": в Индии пришли в восторг от удара российского оружия

Удары российских беспилотников "Ланцет" "разносят на куски" американские гаубицы M777, поставленные ВСУ, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T05:21

2023-11-21T05:21

2023-11-21T06:25

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Удары российских беспилотников "Ланцет" "разносят на куски" американские гаубицы M777, поставленные ВСУ, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times."Россия разнесла на куски натовские гаубицы M777 и продолжает наносить удары по западному оружию на Украине", — сообщает издание.Как отмечается в видеосюжете, российские военные также использовали "Ланцет" для удара по артиллерийскому орудию FH70, спрятанному в лесу."В результате попадания, по-видимому, сдетонировали артиллерийские снаряды, спрятанные за буреломом", — говорится в сюжете, который сопровождается соответствующими видеокадрами.Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.

https://ria.ru/20231121/pentagon-1910706682.html

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в мире, индия, вооруженные силы украины, украина, россия