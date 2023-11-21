"Разнесли на куски": в Индии пришли в восторг от удара российского оружия
HT: российские "Ланцеты" уничтожают американские гаубицы M777, поставленные ВСУ
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Удары российских беспилотников "Ланцет" "разносят на куски" американские гаубицы M777, поставленные ВСУ, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.
"Россия разнесла на куски натовские гаубицы M777 и продолжает наносить удары по западному оружию на Украине", — сообщает издание.
Как отмечается в видеосюжете, российские военные также использовали "Ланцет" для удара по артиллерийскому орудию FH70, спрятанному в лесу.
"В результате попадания, по-видимому, сдетонировали артиллерийские снаряды, спрятанные за буреломом", — говорится в сюжете, который сопровождается соответствующими видеокадрами.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.