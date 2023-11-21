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"Разнесли на куски": в Индии пришли в восторг от удара российского оружия - РИА Новости, 21.11.2023
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05:21 21.11.2023 (обновлено: 06:25 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/lantset-1910712076.html
"Разнесли на куски": в Индии пришли в восторг от удара российского оружия
"Разнесли на куски": в Индии пришли в восторг от удара российского оружия - РИА Новости, 21.11.2023
"Разнесли на куски": в Индии пришли в восторг от удара российского оружия
Удары российских беспилотников "Ланцет" "разносят на куски" американские гаубицы M777, поставленные ВСУ, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T05:21
2023-11-21T06:25
специальная военная операция на украине
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индия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Удары российских беспилотников "Ланцет" "разносят на куски" американские гаубицы M777, поставленные ВСУ, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times."Россия разнесла на куски натовские гаубицы M777 и продолжает наносить удары по западному оружию на Украине", — сообщает издание.Как отмечается в видеосюжете, российские военные также использовали "Ланцет" для удара по артиллерийскому орудию FH70, спрятанному в лесу."В результате попадания, по-видимому, сдетонировали артиллерийские снаряды, спрятанные за буреломом", — говорится в сюжете, который сопровождается соответствующими видеокадрами.Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
https://ria.ru/20231121/pentagon-1910706682.html
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"Разнесли на куски": в Индии пришли в восторг от удара российского оружия

HT: российские "Ланцеты" уничтожают американские гаубицы M777, поставленные ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Удары российских беспилотников "Ланцет" "разносят на куски" американские гаубицы M777, поставленные ВСУ, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.
"Россия разнесла на куски натовские гаубицы M777 и продолжает наносить удары по западному оружию на Украине", — сообщает издание.
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Как отмечается в видеосюжете, российские военные также использовали "Ланцет" для удара по артиллерийскому орудию FH70, спрятанному в лесу.
"В результате попадания, по-видимому, сдетонировали артиллерийские снаряды, спрятанные за буреломом", — говорится в сюжете, который сопровождается соответствующими видеокадрами.

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
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