https://ria.ru/20231121/kurorty-1910760031.html

На горнолыжных курорты России рассказали о новинках сезона

На горнолыжных курорты России рассказали о новинках сезона - РИА Новости, 21.11.2023

На горнолыжных курорты России рассказали о новинках сезона

Часть российских горнолыжных курортов уже начали сезон, остальные планируют открытие в конце ноября – начале декабря, на многих туристов ждут новинки: трассы,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:40

2023-11-21T12:40

2023-11-21T12:40

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Часть российских горнолыжных курортов уже начали сезон, остальные планируют открытие в конце ноября – начале декабря, на многих туристов ждут новинки: трассы, отели и способы добраться, сообщает RTN.По словам главы комитета по туризму Мурманской области Александра Елисеева, крупнейший областной курорт "Большой Вудъявр" еще 5 ноября, первым в России, открыл горнолыжный сезон 2023-2024. Предыдущий продлился 214 дней – с 6 ноября 2022 года по 6 июня 2023 года. Поток туристов превысил 335 тысяч человек."Всего в области 11 курортов. Это, в частности, комплексы "Огни Мурманска", "Норд Стар", "Южный склон", "Салма", два крупных курорта в Хибинах – "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр". У нас сезон катания не менее двухсот дней, с ноября по июнь. В этом году появятся две новые канатные дороги", – рассказал он.Горнолыжный сезон в Кузбассе открылся 18 ноября традиционным "Шерегешфестом". Как сообщила министр туризма Кемеровской области Елена Латышенко, среди сюрпризов для тех, кто не собирается вставать на горные лыжи и сноуборд, – самый большой тюбинг-парк в России, а также школа беговых лыж."Сейчас гостиницы Шерегеша загружены под 90 процентов, а на новогодние праздники – даже выше. В целом турпоток на курорт этой зимой, как ожидается, будет на восемь процентов больше, чем в прошлом году", – сказала она.По ее словам, в этом году введены в эксплуатацию 120 модульных гостиниц. "Это позволило увеличить количество мест на 364. Появился еще один подъемник, итого их на курорте стало 21. В целом протяженность трасс в этом году выросла до 60 км", – добавила Елена Латышенко.На Северном Кавказе горнолыжный сезон в процессе открытия. В Кабардино-Балкарии старт ему дан 20 ноября, но катания на трассах будут начинаться постепенно, в зависимости от погодных условий. Общая длина трасс в Приэльбрусье – 37 километров, туристов ждут 200 различных объектов размещения, 11 подъемников. Для удобства гостей вводится еще одна большая парковка на 800 мест, откуда запустят автобусы до Поляны Азау. Сезон продлится до начала лета.Как сообщил заместитель министра курортов и туризма республики Асланби Шхагапсоев, впервые в этом году РЖД организовала мультимодальные маршруты до курортов Приэльбрусья по единому билету, которые будут действовать до апреля 2024 года.Новое транспортное сообщение появилось также с горнолыжными курортами Карачаево-Черкесии. Как сообщил министр туризма и курортов республики Расул Текеев, региональное правительство вместе с РЖД впервые в истории современной России запускают новые комфортабельные турпоезда из Ростовской области и Краснодарского края. Составы будут курсировать в формате "отель на колесах", двухдневная программа пребывания в республике предусматривает экскурсии на горнолыжные курорты Домбай и Архыз с осмотром самых интересных природных достопримечательностей."Открытие горнолыжных курортов Архыз и Домбай планируется в начале декабря. На Домбае туристов ждут семь тысяч гостиничных мест, 12 горнолыжных трасс протяженностью 25 километров. Есть трасса-"лягушатник" для детей. Всего девять канатных дорог. На Архызе 15 тысяч мест в отелях, восемь канатных дорог и 27 километров трасс", – сообщил Расул Текеев.Сахалин планирует открыть сезон 1 декабря. По словам министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева, в регионе максимально благоприятные для катания температуры – минус 10-12 градусов, сезон продолжается пять месяцев, работают более 40 километров трасс. Ежегодно поток горнолыжников прирастает на 20 процентов.

https://ria.ru/20231118/tyubing-park-1910280690.html

https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html

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