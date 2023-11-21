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Власти Кубани передали спортсменам Херсонской области форму и инвентарь
Власти Кубани передали спортсменам Херсонской области форму и инвентарь - РИА Новости, 21.11.2023
Власти Кубани передали спортсменам Херсонской области форму и инвентарь
Минспорт Кубани передал в Херсонскую область 600 единиц инвентаря и форму для занятий волейболом, баскетболом и футболом, между спортсменами двух регионов также РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T00:29
2023-11-21T00:29
2023-11-21T00:29
краснодарский край
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вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Минспорт Кубани передал в Херсонскую область 600 единиц инвентаря и форму для занятий волейболом, баскетболом и футболом, между спортсменами двух регионов также организовываются турниры. "На постоянной основе министерство физической культуры и спорта Краснодарского края оказывает помощь новым регионам России. Для местных жителей и спортивных учреждений передаем комплекты инвентаря, экипировки, необходимые принадлежности для занятий различными видами. Также спортсмены из новых регионов принимают участие в краевых соревнованиях. В Херсонской области по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева продолжается строительство пяти многофункциональных спортплощадок", – передает пресс-служба администрации Кубани слова заместителя главы региона Александра Власова. Отмечается, что Херсонской области отправили более 600 единиц инвентаря: сетки, мячи, гетры, бутсы, спортивную форму. Их распределят между спортшколами Скадовска. "Спортсменами проводятся различные мастер-классы, организовываются турниры. Уверен, что такое взаимодействие позволит поддержать настрой людей в непростое время", – добавил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.
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херсонская область , краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, александр власов
Краснодарский край, Херсонская область , Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Александр Власов
Власти Кубани передали спортсменам Херсонской области форму и инвентарь
Минспорт Кубани передал в Херсонскую область 600 единиц инвентаря и формы