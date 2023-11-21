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Власти Кубани передали спортсменам Херсонской области форму и инвентарь - РИА Новости, 21.11.2023
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Краснодарский край
 
00:29 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/kuban-1910700472.html
Власти Кубани передали спортсменам Херсонской области форму и инвентарь
Власти Кубани передали спортсменам Херсонской области форму и инвентарь - РИА Новости, 21.11.2023
Власти Кубани передали спортсменам Херсонской области форму и инвентарь
Минспорт Кубани передал в Херсонскую область 600 единиц инвентаря и форму для занятий волейболом, баскетболом и футболом, между спортсменами двух регионов также РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T00:29
2023-11-21T00:29
краснодарский край
херсонская область
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
александр власов
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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Минспорт Кубани передал в Херсонскую область 600 единиц инвентаря и форму для занятий волейболом, баскетболом и футболом, между спортсменами двух регионов также организовываются турниры. "На постоянной основе министерство физической культуры и спорта Краснодарского края оказывает помощь новым регионам России. Для местных жителей и спортивных учреждений передаем комплекты инвентаря, экипировки, необходимые принадлежности для занятий различными видами. Также спортсмены из новых регионов принимают участие в краевых соревнованиях. В Херсонской области по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева продолжается строительство пяти многофункциональных спортплощадок", – передает пресс-служба администрации Кубани слова заместителя главы региона Александра Власова. Отмечается, что Херсонской области отправили более 600 единиц инвентаря: сетки, мячи, гетры, бутсы, спортивную форму. Их распределят между спортшколами Скадовска. "Спортсменами проводятся различные мастер-классы, организовываются турниры. Уверен, что такое взаимодействие позволит поддержать настрой людей в непростое время", – добавил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.
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херсонская область , краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, александр власов
Краснодарский край, Херсонская область , Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Александр Власов
Власти Кубани передали спортсменам Херсонской области форму и инвентарь

Минспорт Кубани передал в Херсонскую область 600 единиц инвентаря и формы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСветовая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого в Краснодаре
Световая иллюминация над стадионом Краснодар и парком Галицкого в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Световая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Минспорт Кубани передал в Херсонскую область 600 единиц инвентаря и форму для занятий волейболом, баскетболом и футболом, между спортсменами двух регионов также организовываются турниры.
"На постоянной основе министерство физической культуры и спорта Краснодарского края оказывает помощь новым регионам России. Для местных жителей и спортивных учреждений передаем комплекты инвентаря, экипировки, необходимые принадлежности для занятий различными видами. Также спортсмены из новых регионов принимают участие в краевых соревнованиях. В Херсонской области по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева продолжается строительство пяти многофункциональных спортплощадок", – передает пресс-служба администрации Кубани слова заместителя главы региона Александра Власова.
Отмечается, что Херсонской области отправили более 600 единиц инвентаря: сетки, мячи, гетры, бутсы, спортивную форму. Их распределят между спортшколами Скадовска.
"Спортсменами проводятся различные мастер-классы, организовываются турниры. Уверен, что такое взаимодействие позволит поддержать настрой людей в непростое время", – добавил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.
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Краснодарский крайХерсонская областьКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевАлександр Власов
 
 
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