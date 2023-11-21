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Европарламент "признал" Крым российским - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:36 21.11.2023 (обновлено: 01:29 22.11.2023)
https://ria.ru/20231121/krym-1910916190.html
Европарламент "признал" Крым российским
Европарламент "признал" Крым российским - РИА Новости, 22.11.2023
Европарламент "признал" Крым российским
Европейский парламент опубликовал карту, на которой Крым обозначен как территория России, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-21T20:36
2023-11-22T01:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европарламент
страна.ua
герхард шредер
даугавпилс
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Европейский парламент опубликовал карту, на которой Крым обозначен как территория России, сообщило украинское издание "Страна.ua".&quot;Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России&quot;, — говорится в материале.Отмечается, что пользователи соцсети X обратили внимание на этот факт, после чего ЕП удалил публикацию и принес извинения."Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Мы сожалеем о допущенной оплошности", — заявили в ведомстве и пообещали позднее выложить "исправленную версию".Некоторые европейские чиновники, несмотря на официальную позицию их властей, признавали правду о статусе полуострова. Так, в конце октября бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, комментируя гипотетический план по урегулированию украинского конфликта, назвал Крым частью истории России. А в ноябре мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Москву агрессором.
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в мире, россия, европарламент, страна.ua, герхард шредер, даугавпилс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европарламент, Страна.ua, Герхард Шредер, Даугавпилс
Европарламент "признал" Крым российским

ЕП опубликовал карту с Крымом в составе России, но удалил и извинился

© European ParliamentЕвропарламент опубликовал карту с Крымом в составе России и пост с извинениями
Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России и пост с извинениями
© European Parliament
Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России и пост с извинениями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Европейский парламент опубликовал карту, на которой Крым обозначен как территория России, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«

"Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России", — говорится в материале.

Отмечается, что пользователи соцсети X обратили внимание на этот факт, после чего ЕП удалил публикацию и принес извинения.
"Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Мы сожалеем о допущенной оплошности", — заявили в ведомстве и пообещали позднее выложить "исправленную версию".
Некоторые европейские чиновники, несмотря на официальную позицию их властей, признавали правду о статусе полуострова. Так, в конце октября бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, комментируя гипотетический план по урегулированию украинского конфликта, назвал Крым частью истории России. А в ноябре мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Москву агрессором.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропарламентСтрана.uaГерхард ШредерДаугавпилс
 
 
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