https://ria.ru/20231121/krym-1910916190.html
Европарламент "признал" Крым российским
Европарламент "признал" Крым российским - РИА Новости, 22.11.2023
Европарламент "признал" Крым российским
Европейский парламент опубликовал карту, на которой Крым обозначен как территория России, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-21T20:36
2023-11-21T20:36
2023-11-22T01:29
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Европейский парламент опубликовал карту, на которой Крым обозначен как территория России, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России", — говорится в материале.Отмечается, что пользователи соцсети X обратили внимание на этот факт, после чего ЕП удалил публикацию и принес извинения."Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Мы сожалеем о допущенной оплошности", — заявили в ведомстве и пообещали позднее выложить "исправленную версию".Некоторые европейские чиновники, несмотря на официальную позицию их властей, признавали правду о статусе полуострова. Так, в конце октября бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, комментируя гипотетический план по урегулированию украинского конфликта, назвал Крым частью истории России. А в ноябре мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Москву агрессором.
https://ria.ru/20231120/priznanie-1910517013.html
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Европарламент "признал" Крым российским
ЕП опубликовал карту с Крымом в составе России, но удалил и извинился