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Четыре новых блочно-модульных котельных появятся в Солнечногорске
Четыре новых блочно-модульных котельных появятся в Солнечногорске - РИА Новости, 21.11.2023
Четыре новых блочно-модульных котельных появятся в Солнечногорске
Четыре новых блочно-модульных котельных введут в Солнечногорском городском округе, также там завершат реконструкцию нескольких теплосетей, сообщили в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:38
2023-11-21T19:38
2023-11-21T19:38
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Четыре новых блочно-модульных котельных введут в Солнечногорском городском округе, также там завершат реконструкцию нескольких теплосетей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) рассказал, что до конца года в округе введут четыре новые блочно-модульные котельные (БМК) в селе Алабушево, деревне Радумля, поселке Ожогино и микрорайоне Поваровка, модернизированную БМК в деревне Ложки, завершат реконструкцию теплосетей в Солнечногорске (улица Обуховская и улица Пролетарская) и деревня Менделеево, а также в деревне Радумля (микрорайон Механического завода)", - отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, с начала отопительного сезона от жителей округа поступало много обращений на перебои с отоплением и горячим водоснабжением, произошло 87 технологических сбоев, которые были ликвидированы. Сейчас количество жалоб на отопление в неделю снизилось в 8 раз - с 700 до 80. "К сожалению, сети в небольших населенных пунктах безнадежно устарели. Трансформаторов таких уже не производят. Мы модернизируем систему, что, естественно, предполагает временные неудобства", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), котельные, андрей воробьев, жкх, солнечногорский район
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Котельные, Андрей Воробьев, ЖКХ, Солнечногорский район
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Четыре новых блочно-модульных котельных введут в Солнечногорском городском округе, также там завершат реконструкцию нескольких теплосетей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Андрей Воробьев
(губернатор Подмосковья) рассказал, что до конца года в округе введут четыре новые блочно-модульные котельные (БМК) в селе Алабушево, деревне Радумля, поселке Ожогино и микрорайоне Поваровка, модернизированную БМК в деревне Ложки, завершат реконструкцию теплосетей в Солнечногорске
(улица Обуховская и улица Пролетарская) и деревня Менделеево, а также в деревне Радумля (микрорайон Механического завода)", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, с начала отопительного сезона от жителей округа поступало много обращений на перебои с отоплением и горячим водоснабжением, произошло 87 технологических сбоев, которые были ликвидированы. Сейчас количество жалоб на отопление в неделю снизилось в 8 раз - с 700 до 80.
"К сожалению, сети в небольших населенных пунктах безнадежно устарели. Трансформаторов таких уже не производят. Мы модернизируем систему, что, естественно, предполагает временные неудобства", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Власти Подмосковья ориентируются на модернизацию котельных