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Под Калининградом появился мурал с изображением кота, служившего в МЧС - РИА Новости, 21.11.2023
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20:37 21.11.2023 (обновлено: 20:41 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/kot-1910916418.html
Под Калининградом появился мурал с изображением кота, служившего в МЧС
Под Калининградом появился мурал с изображением кота, служившего в МЧС - РИА Новости, 21.11.2023
Под Калининградом появился мурал с изображением кота, служившего в МЧС
Мурал с изображением кота Семеныча, который 10 лет прожил в пожарной части под Калининградом, нарисовали сотрудники на здании части в память о хвостатом... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:37
2023-11-21T20:41
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
зеленоградск
общество
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КАЛИНИНГРАД, 21 ноя - РИА Новости. Мурал с изображением кота Семеныча, который 10 лет прожил в пожарной части под Калининградом, нарисовали сотрудники на здании части в память о хвостатом "коллеге", сообщило областное МЧС в своем Telegram-канале. Пожарная часть расположена на въезде в Зеленоградск. Город и так называют городом котов, они нарисованы на многих зданиях. Теперь приезжих будет встречать и Семеныч, изображенный в 3D-графике. "В Зеленоградске стало на одного кота больше. Семёныча увековечили на здании пожарно-спасательной части №15. Изображение чёрно-белого котика выбрано не случайно. Именно этот хвостатый прожил бок о бок с огнеборцами целых 10 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение нарисовать Семеныча приняли по результатам опроса сотрудников пожарной части, проект согласовали с главным управлением МЧС. "Чтобы взглянув на кота, люди вспомнили о замечательной профессии — быть пожарным", - объяснили появление мурала в спасательном ведомстве.
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калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), зеленоградск, общество
Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Зеленоградск, Общество
Под Калининградом появился мурал с изображением кота, служившего в МЧС

Под Калининградом появился мурал с изображением кота Семеныча, служившего в МЧС

© МЧС Калининградской области/TelegramМурал с изображением кота в Зеленоградске
Мурал с изображением кота в Зеленоградске
© МЧС Калининградской области/Telegram
Мурал с изображением кота в Зеленоградске
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 21 ноя - РИА Новости. Мурал с изображением кота Семеныча, который 10 лет прожил в пожарной части под Калининградом, нарисовали сотрудники на здании части в память о хвостатом "коллеге", сообщило областное МЧС в своем Telegram-канале.
Пожарная часть расположена на въезде в Зеленоградск. Город и так называют городом котов, они нарисованы на многих зданиях. Теперь приезжих будет встречать и Семеныч, изображенный в 3D-графике.
"В Зеленоградске стало на одного кота больше. Семёныча увековечили на здании пожарно-спасательной части №15. Изображение чёрно-белого котика выбрано не случайно. Именно этот хвостатый прожил бок о бок с огнеборцами целых 10 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение нарисовать Семеныча приняли по результатам опроса сотрудников пожарной части, проект согласовали с главным управлением МЧС.
"Чтобы взглянув на кота, люди вспомнили о замечательной профессии — быть пожарным", - объяснили появление мурала в спасательном ведомстве.
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КалининградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЗеленоградскОбщество
 
 
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