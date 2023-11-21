https://ria.ru/20231121/kot-1910916418.html

Под Калининградом появился мурал с изображением кота, служившего в МЧС

Под Калининградом появился мурал с изображением кота, служившего в МЧС - РИА Новости, 21.11.2023

Под Калининградом появился мурал с изображением кота, служившего в МЧС

Мурал с изображением кота Семеныча, который 10 лет прожил в пожарной части под Калининградом, нарисовали сотрудники на здании части в память о хвостатом... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:37

2023-11-21T20:37

2023-11-21T20:41

калининград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

зеленоградск

общество

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КАЛИНИНГРАД, 21 ноя - РИА Новости. Мурал с изображением кота Семеныча, который 10 лет прожил в пожарной части под Калининградом, нарисовали сотрудники на здании части в память о хвостатом "коллеге", сообщило областное МЧС в своем Telegram-канале. Пожарная часть расположена на въезде в Зеленоградск. Город и так называют городом котов, они нарисованы на многих зданиях. Теперь приезжих будет встречать и Семеныч, изображенный в 3D-графике. "В Зеленоградске стало на одного кота больше. Семёныча увековечили на здании пожарно-спасательной части №15. Изображение чёрно-белого котика выбрано не случайно. Именно этот хвостатый прожил бок о бок с огнеборцами целых 10 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение нарисовать Семеныча приняли по результатам опроса сотрудников пожарной части, проект согласовали с главным управлением МЧС. "Чтобы взглянув на кота, люди вспомнили о замечательной профессии — быть пожарным", - объяснили появление мурала в спасательном ведомстве.

https://ria.ru/20231121/marusya-1910877113.html

калининград

зеленоградск

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калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), зеленоградск, общество