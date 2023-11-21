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ВСУ пошли в контратаку на Южнодонецком направлении
ВСУ пошли в контратаку на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.11.2023
ВСУ пошли в контратаку на Южнодонецком направлении
Подразделения российской группировки "Восток" сорвали контратаку украинских войск в районе Приютного на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T05:02
2023-11-21T05:02
2023-11-21T08:27
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подразделения российской группировки "Восток" сорвали контратаку украинских войск в районе Приютного на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена", — сказал офицер.Кроме того, по его словам, пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного, уничтожены автомобильная техника и живая сила противника, а в ходе контрбатарейной борьбы украинские военные потеряли два минометных расчета.Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля.
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вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ пошли в контратаку на Южнодонецком направлении
Российская группировка "Восток" сорвала контратаку ВСУ в районе Приютного
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подразделения российской группировки "Восток" сорвали контратаку украинских войск в районе Приютного на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена", — сказал офицер.
Кроме того, по его словам, пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного, уничтожены автомобильная техника и живая сила противника, а в ходе контрбатарейной борьбы украинские военные потеряли два минометных расчета.
Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля.
Российские войска ударили по позициям ВСУ на Южнодонецком направлении