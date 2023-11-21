https://ria.ru/20231121/kontrataka-1910711228.html

ВСУ пошли в контратаку на Южнодонецком направлении

ВСУ пошли в контратаку на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.11.2023

ВСУ пошли в контратаку на Южнодонецком направлении

Подразделения российской группировки "Восток" сорвали контратаку украинских войск в районе Приютного на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T05:02

2023-11-21T05:02

2023-11-21T08:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подразделения российской группировки "Восток" сорвали контратаку украинских войск в районе Приютного на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена", — сказал офицер.Кроме того, по его словам, пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного, уничтожены автомобильная техника и живая сила противника, а в ходе контрбатарейной борьбы украинские военные потеряли два минометных расчета.Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля.

https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1909989690.html

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вооруженные силы украины, украина