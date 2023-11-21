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ВСУ пошли в контратаку на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 21.11.2023 (обновлено: 08:27 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/kontrataka-1910711228.html
ВСУ пошли в контратаку на Южнодонецком направлении
ВСУ пошли в контратаку на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.11.2023
ВСУ пошли в контратаку на Южнодонецком направлении
Подразделения российской группировки "Восток" сорвали контратаку украинских войск в районе Приютного на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T05:02
2023-11-21T08:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подразделения российской группировки "Восток" сорвали контратаку украинских войск в районе Приютного на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.&quot;На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена&quot;, — сказал офицер.Кроме того, по его словам, пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного, уничтожены автомобильная техника и живая сила противника, а в ходе контрбатарейной борьбы украинские военные потеряли два минометных расчета.Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля.
https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1909989690.html
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вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ пошли в контратаку на Южнодонецком направлении

Российская группировка "Восток" сорвала контратаку ВСУ в районе Приютного

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подразделения российской группировки "Восток" сорвали контратаку украинских войск в районе Приютного на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«

"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена", — сказал офицер.

Кроме того, по его словам, пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного, уничтожены автомобильная техника и живая сила противника, а в ходе контрбатарейной борьбы украинские военные потеряли два минометных расчета.
Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля.
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