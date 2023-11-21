https://ria.ru/20231121/konsulstva-1910660893.html

Адвокат: Израиль восстановил работу консульств в России и странах СНГ

Адвокат: Израиль восстановил работу консульств в России и странах СНГ - РИА Новости, 21.11.2023

Адвокат: Израиль восстановил работу консульств в России и странах СНГ

Несмотря на то, что Израиль официально находится в состоянии войны, число евреев и их потомков, желающих репатриироваться в Израиль, не уменьшилось, а... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T03:55

2023-11-21T03:55

2023-11-21T03:55

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Несмотря на то, что Израиль официально находится в состоянии войны, число евреев и их потомков, желающих репатриироваться в Израиль, не уменьшилось, а консульства Израиля в странах СНГ возвращаются к штатному режиму работы, сообщил РИА Новости адвокат Алекс Зернопольский."С начала военных действий, с 7 октября, интерес к репатриации, в части прохождения консультаций проверки, не снижался. Поскольку виза репатрианта выдаются на 6 месяцев, соискатели имеют достаточный запас времени, чтобы въехать в страну, когда это будет удобно. Временно, буквально на первые 2-3 недели, уменьшилось количество приезжающих на ПМЖ. В самом Израиле сейчас, по имеющимся у нас данным, находятся несколько десятков семей, которые ожидают приема консула в Иерусалиме, а за пределами Израиля - тысячи анкет ждут своего часа", - пояснил он.Это же, отметил он, касается и проверок в главном офисе службы в Иерусалиме: "там очереди на ожидание проверки будут сокращены до 1-2 дней, вместо стандартных 1-3 месяцев для тех, кто прибыл в статусе туриста из стран СНГ и подал заявление на смену статуса в рамках Закона о возвращении". "Однако порядок прохождения консульской проверки в Израиле отличается от аналогичного за пределами страны. Тут соискателю необходимо сначала обратиться в министерство внутренних дел, а уже потом получить направление на консульскую проверку. Обычно в Израиле этот процесс занимает от 3 месяцев. Совет для соискателей, кто решил не ждать консульского приема в стране исхода, а пройти весь путь в Израиле - по прибытии в аэропорт Тель-Авива, до зоны паспортного контроля, важно обратится в отделение "Натив" для предварительной проверки документов. Этот процесс не заменяет консульскую проверку в Иерусалиме, но помогает обеспечить беспрепятственный въезд", - пояснил Зернопольский.

https://ria.ru/20231120/operatsiya-1910621481.html

https://ria.ru/20231110/sinagogi-1908700634.html

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