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В Республике Конго давка на стадионе в столице унесла 37 жизней - РИА Новости, 21.11.2023
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15:03 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/kongo-1910825186.html
В Республике Конго давка на стадионе в столице унесла 37 жизней
В Республике Конго давка на стадионе в столице унесла 37 жизней - РИА Новости, 21.11.2023
В Республике Конго давка на стадионе в столице унесла 37 жизней
Тридцать семь человек погибли, многие пострадали в результате давки на стадионе в столице Республики Конго Браззавиле, сообщает министр по делам коммуникаций и... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:03
2023-11-21T15:03
в мире
браззавиль
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Тридцать семь человек погибли, многие пострадали в результате давки на стадионе в столице Республики Конго Браззавиле, сообщает министр по делам коммуникаций и СМИ страны Тьерри Мунгалла."На стадионе "Орнано" в ночь с понедельника 20 на вторник 21 ноября 2023 года произошла трагедия... Согласно предварительным данным, которые приводят чрезвычайные службы, 37 человек погибли и многие пострадали. Был создан кризисный штаб под руководством премьера-министра, главы правительства", - говорится в заявлении, размещенном в аккаунте правительства в соцсети X.Как сообщает местное издание BrazzaNews, на стадионе проводились мероприятия по набору в армию страны, а давка произошла среди молодых кандидатов, которые решили провести ночь на стадионе в надежде, что их примут первыми.
https://ria.ru/20231002/stadion-1899974396.html
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в мире, браззавиль, республика конго
В мире, Браззавиль, Республика Конго
В Республике Конго давка на стадионе в столице унесла 37 жизней

В Браззавиле давка на стадионе унесла 37 жизней, многие пострадали

© iStock.com / Claudine Silaho Weber-HiltyМост в Браззавиле, Республика Конго
Мост в Браззавиле, Республика Конго - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© iStock.com / Claudine Silaho Weber-Hilty
Мост в Браззавиле, Республика Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Тридцать семь человек погибли, многие пострадали в результате давки на стадионе в столице Республики Конго Браззавиле, сообщает министр по делам коммуникаций и СМИ страны Тьерри Мунгалла.
«
"На стадионе "Орнано" в ночь с понедельника 20 на вторник 21 ноября 2023 года произошла трагедия... Согласно предварительным данным, которые приводят чрезвычайные службы, 37 человек погибли и многие пострадали. Был создан кризисный штаб под руководством премьера-министра, главы правительства", - говорится в заявлении, размещенном в аккаунте правительства в соцсети X.
Как сообщает местное издание BrazzaNews, на стадионе проводились мероприятия по набору в армию страны, а давка произошла среди молодых кандидатов, которые решили провести ночь на стадионе в надежде, что их примут первыми.
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2 октября, 15:13
 
В миреБраззавильРеспублика Конго
 
 
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