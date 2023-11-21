https://ria.ru/20231121/kongo-1910825186.html

В Республике Конго давка на стадионе в столице унесла 37 жизней

В Республике Конго давка на стадионе в столице унесла 37 жизней - РИА Новости, 21.11.2023

В Республике Конго давка на стадионе в столице унесла 37 жизней

Тридцать семь человек погибли, многие пострадали в результате давки на стадионе в столице Республики Конго Браззавиле, сообщает министр по делам коммуникаций и... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:03

2023-11-21T15:03

2023-11-21T15:03

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браззавиль

республика конго

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Тридцать семь человек погибли, многие пострадали в результате давки на стадионе в столице Республики Конго Браззавиле, сообщает министр по делам коммуникаций и СМИ страны Тьерри Мунгалла."На стадионе "Орнано" в ночь с понедельника 20 на вторник 21 ноября 2023 года произошла трагедия... Согласно предварительным данным, которые приводят чрезвычайные службы, 37 человек погибли и многие пострадали. Был создан кризисный штаб под руководством премьера-министра, главы правительства", - говорится в заявлении, размещенном в аккаунте правительства в соцсети X.Как сообщает местное издание BrazzaNews, на стадионе проводились мероприятия по набору в армию страны, а давка произошла среди молодых кандидатов, которые решили провести ночь на стадионе в надежде, что их примут первыми.

https://ria.ru/20231002/stadion-1899974396.html

браззавиль

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в мире, браззавиль, республика конго