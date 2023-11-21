https://ria.ru/20231121/kompleks-1910848011.html

Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры

Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 21.11.2023

Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры

Крупный логистический комплекс маркетплейса Wildberries в течении трех лет будет построен в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:00

2023-11-21T16:00

2023-11-21T16:00

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

солнечный

татьяна бакальчук

wildberries

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Крупный логистический комплекс маркетплейса Wildberries в течении трех лет будет построен в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, предварительно инвестиции в проект составят 6 миллиардов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Крупный объект ООО "Вайлдберриз" появится в Солнечном. Соглашение о строительстве транспортно-логистического складского комплекса сегодня подписали окружной департамент экономического развития и гендиректор компании Татьяна Бакальчук в рамках Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, складской комплекс планируется построить на земельном участке площадью 20 гектаров, который был выделен инвестору, ООО "Вайлдберриз", без торгов и с пониженным коэффициентом по аренде. "Общая площадь будущих складских помещений более 100 тысяч квадратных метров. Планируется создать около 5 тысяч рабочих мест. Инвестиционная емкость проекта – 6 миллиардов рублей. Он будет реализован в течение трех лет, в полную мощь комплекс заработает в 2027 году", - добавил глава Сургутского района. Он уточнил, что инвестиционное предложение для компании "Вайлдберриз" администрация Сургутского района подготовила в кратчайшие сроки. На полную проработку проекта, начиная с подбора участка и заканчивая рассмотрением проекта инвестсоветом, властям потребовалось около месяца.

https://ria.ru/20230905/pobeda-1894406432.html

https://ria.ru/20231115/eile-1909554040.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

солнечный

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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, солнечный, татьяна бакальчук, wildberries