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Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 21.11.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:00 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/kompleks-1910848011.html
Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры
Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 21.11.2023
Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры
Крупный логистический комплекс маркетплейса Wildberries в течении трех лет будет построен в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:00
2023-11-21T16:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
солнечный
татьяна бакальчук
wildberries
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Крупный логистический комплекс маркетплейса Wildberries в течении трех лет будет построен в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, предварительно инвестиции в проект составят 6 миллиардов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Крупный объект ООО "Вайлдберриз" появится в Солнечном. Соглашение о строительстве транспортно-логистического складского комплекса сегодня подписали окружной департамент экономического развития и гендиректор компании Татьяна Бакальчук в рамках Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, складской комплекс планируется построить на земельном участке площадью 20 гектаров, который был выделен инвестору, ООО "Вайлдберриз", без торгов и с пониженным коэффициентом по аренде. "Общая площадь будущих складских помещений более 100 тысяч квадратных метров. Планируется создать около 5 тысяч рабочих мест. Инвестиционная емкость проекта – 6 миллиардов рублей. Он будет реализован в течение трех лет, в полную мощь комплекс заработает в 2027 году", - добавил глава Сургутского района. Он уточнил, что инвестиционное предложение для компании "Вайлдберриз" администрация Сургутского района подготовила в кратчайшие сроки. На полную проработку проекта, начиная с подбора участка и заканчивая рассмотрением проекта инвестсоветом, властям потребовалось около месяца.
https://ria.ru/20230905/pobeda-1894406432.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, солнечный, татьяна бакальчук, wildberries
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Солнечный, Татьяна Бакальчук, Wildberries
Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры

Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Крупный логистический комплекс маркетплейса Wildberries в течении трех лет будет построен в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, предварительно инвестиции в проект составят 6 миллиардов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Крупный объект ООО "Вайлдберриз" появится в Солнечном. Соглашение о строительстве транспортно-логистического складского комплекса сегодня подписали окружной департамент экономического развития и гендиректор компании Татьяна Бакальчук в рамках Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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По его словам, складской комплекс планируется построить на земельном участке площадью 20 гектаров, который был выделен инвестору, ООО "Вайлдберриз", без торгов и с пониженным коэффициентом по аренде.
"Общая площадь будущих складских помещений более 100 тысяч квадратных метров. Планируется создать около 5 тысяч рабочих мест. Инвестиционная емкость проекта – 6 миллиардов рублей. Он будет реализован в течение трех лет, в полную мощь комплекс заработает в 2027 году", - добавил глава Сургутского района.
Он уточнил, что инвестиционное предложение для компании "Вайлдберриз" администрация Сургутского района подготовила в кратчайшие сроки. На полную проработку проекта, начиная с подбора участка и заканчивая рассмотрением проекта инвестсоветом, властям потребовалось около месяца.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округСолнечныйТатьяна БакальчукWildberries
 
 
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