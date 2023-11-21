https://ria.ru/20231121/kompleks-1910848011.html
Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры
Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 21.11.2023
Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры
Крупный логистический комплекс маркетплейса Wildberries в течении трех лет будет построен в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:00
2023-11-21T16:00
2023-11-21T16:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
солнечный
татьяна бакальчук
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_953cac12933727b42d624fcf8e691672.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Крупный логистический комплекс маркетплейса Wildberries в течении трех лет будет построен в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, предварительно инвестиции в проект составят 6 миллиардов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Крупный объект ООО "Вайлдберриз" появится в Солнечном. Соглашение о строительстве транспортно-логистического складского комплекса сегодня подписали окружной департамент экономического развития и гендиректор компании Татьяна Бакальчук в рамках Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, складской комплекс планируется построить на земельном участке площадью 20 гектаров, который был выделен инвестору, ООО "Вайлдберриз", без торгов и с пониженным коэффициентом по аренде. "Общая площадь будущих складских помещений более 100 тысяч квадратных метров. Планируется создать около 5 тысяч рабочих мест. Инвестиционная емкость проекта – 6 миллиардов рублей. Он будет реализован в течение трех лет, в полную мощь комплекс заработает в 2027 году", - добавил глава Сургутского района. Он уточнил, что инвестиционное предложение для компании "Вайлдберриз" администрация Сургутского района подготовила в кратчайшие сроки. На полную проработку проекта, начиная с подбора участка и заканчивая рассмотрением проекта инвестсоветом, властям потребовалось около месяца.
https://ria.ru/20230905/pobeda-1894406432.html
https://ria.ru/20231115/eile-1909554040.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
солнечный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3839e3b3757ae8b465f42346220e1d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, солнечный, татьяна бакальчук, wildberries
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Солнечный, Татьяна Бакальчук, Wildberries
Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры
Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры