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Токио, Вашингтон и Сеул потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника

Токио, Вашингтон и Сеул потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника - РИА Новости, 21.11.2023

Токио, Вашингтон и Сеул потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника

Высокопоставленные дипломаты Японии, США, Южной Кореи, в чьей компетенции находятся вопросы, связанные с КНДР, провели во вторник телефонные переговоры в связи... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T06:54

2023-11-21T06:54

2023-11-21T06:54

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ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Высокопоставленные дипломаты Японии, США, Южной Кореи, в чьей компетенции находятся вопросы, связанные с КНДР, провели во вторник телефонные переговоры в связи с намерением Северной Кореи запустить военный спутник-шпион, и призвали Пхеньян отказаться от запуска, сообщил японский МИД. Заместитель спецпредставителя США по КНДР Чон Пак, спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу провели телефонные переговоры в связи с уведомлением Пхеньяна о намерении запустить военный спутник-шпион с 22 ноября по 1 декабря. "Стороны подтвердили, что запуск Северной Кореей баллистической ракеты, даже если целью является запуск спутника, является нарушением резолюций СБ ООН, запрещающих Северной Корее пуски с использованием технологий баллистических ракет, и решительно призвали Северную Корею прекратить его", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны подтвердили тесное сотрудничество в двустороннем и трехстороннем формате для обеспечения безопасности региона. Ранее служба безопасности на море Японии сообщила, что получила уведомление от Северной Кореи о запуске ракеты-носителя с спутником в интервале с 22 ноября по 1 декабря. В частности, на сайте службы размещено сообщение о необходимости соблюдать меры безопасности в указанных районах "Желтого моря, Восточно-Китайского моря и восточной части острова Лусон в связи с запуском спутника с 00:00 часов 22 ноября до 00:00 часов 1 декабря". Ожидается, что фрагменты ракеты упадут за пределами исключительной экономической зоны Японии в двух точках к юго-западу от Северной Кореи в Желтом море и к востоку от Филиппин. Северная Корея пыталась запустить спутник-шпион 31 мая и 24 августа. В обоих случаях запуск состоялся в первый же день действия предупреждения, но также в обоих случаях закончился неудачей. Во время запуска в августе ракета пролетела над территорией самой южной японской префектуры Окинава.

https://ria.ru/20231121/sputnik-1910707279.html

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