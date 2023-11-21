Токио, Вашингтон и Сеул потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника
Япония, США и Южная Корея потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника
© AP Photo / Korea PoolВоеннослужащий КНДР в Пханмунджоме
© AP Photo / Korea Pool
Военнослужащий КНДР в Пханмунджоме. Архивное фото
ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Высокопоставленные дипломаты Японии, США, Южной Кореи, в чьей компетенции находятся вопросы, связанные с КНДР, провели во вторник телефонные переговоры в связи с намерением Северной Кореи запустить военный спутник-шпион, и призвали Пхеньян отказаться от запуска, сообщил японский МИД.
Заместитель спецпредставителя США по КНДР Чон Пак, спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу провели телефонные переговоры в связи с уведомлением Пхеньяна о намерении запустить военный спутник-шпион с 22 ноября по 1 декабря.
"Стороны подтвердили, что запуск Северной Кореей баллистической ракеты, даже если целью является запуск спутника, является нарушением резолюций СБ ООН, запрещающих Северной Корее пуски с использованием технологий баллистических ракет, и решительно призвали Северную Корею прекратить его", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны подтвердили тесное сотрудничество в двустороннем и трехстороннем формате для обеспечения безопасности региона.
Ранее служба безопасности на море Японии сообщила, что получила уведомление от Северной Кореи о запуске ракеты-носителя с спутником в интервале с 22 ноября по 1 декабря. В частности, на сайте службы размещено сообщение о необходимости соблюдать меры безопасности в указанных районах "Желтого моря, Восточно-Китайского моря и восточной части острова Лусон в связи с запуском спутника с 00:00 часов 22 ноября до 00:00 часов 1 декабря".
Ожидается, что фрагменты ракеты упадут за пределами исключительной экономической зоны Японии в двух точках к юго-западу от Северной Кореи в Желтом море и к востоку от Филиппин.
Северная Корея пыталась запустить спутник-шпион 31 мая и 24 августа. В обоих случаях запуск состоялся в первый же день действия предупреждения, но также в обоих случаях закончился неудачей. Во время запуска в августе ракета пролетела над территорией самой южной японской префектуры Окинава.