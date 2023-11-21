https://ria.ru/20231121/khrabrovo-1910875281.html

Аэропорт "Храброво" в Калининграде зарегистрировал рекордного пассажира

Аэропорт "Храброво" в Калининграде зарегистрировал рекордного пассажира - РИА Новости, 21.11.2023

Аэропорт "Храброво" в Калининграде зарегистрировал рекордного пассажира

Аэропорт "Храброво" на рейс авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург зарегистрировал своего рекордного четырехмиллионного пассажира, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:52

2023-11-21T17:52

2023-11-21T17:52

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КАЛИНИНГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Аэропорт "Храброво" на рейс авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург зарегистрировал своего рекордного четырехмиллионного пассажира, сообщила пресс-служба правительства региона. "Впервые в истории пассажиропоток калининградского аэропорта достиг четырех миллионов. На рейс авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург зарегистрирован юбилейный для воздушной гавани путешественник", - говорится в сообщении. Отмечается, что им стал житель Санкт-Петербурга Николай Божков, который получил памятный адрес от губернатора Калининградской области, сертификат на перелет рейсом авиакомпании "Россия", сертификат на обслуживание в вип-зале аэропорта "Храброво", а также набор памятных сувениров. Его поздравили губернатор Антон Алиханов, директор аэропорта "Храброво" Александр Корытный и официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков. "Уже в конце 2021 года динамика пассажиропотока подсказывала собственникам аэропорта необходимость дальнейшей реконструкции. В этом году поставили абсолютный рекорд по пассажиропотоку для нашего аэропорта. Поэтому этот вопрос актуален, но не простой", – приводит пресс-служба слова Алиханова. В правительстве добавили, что "Храброво" является одним из самых быстро растущих среди российских аэропортов, воздушный транспорт - главный в сообщении субъекта с основной частью Российской Федерации. В зимнем расписании пассажирам предлагается 20 направлений. Самые востребованные – Москва и Санкт-Петербург. "Аэровокзальный комплекс максимум рассчитан на пять миллионов. В следующем году планируется приступить к проектированию расширения аэровокзального комплекса и аэровокзальной площади", – цитирует пресс-служба слова Корытного.

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