https://ria.ru/20231121/kazakhstan-1910718362.html

В МВФ оценили потенциал Казахстана для большего экономического роста

В МВФ оценили потенциал Казахстана для большего экономического роста - РИА Новости, 21.11.2023

В МВФ оценили потенциал Казахстана для большего экономического роста

У Казахстана достаточно сил и возможностей, чтобы достичь большего экономического роста, заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в республике... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T07:38

2023-11-21T07:38

2023-11-21T07:38

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алихан смаилов

мвф

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АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. У Казахстана достаточно сил и возможностей, чтобы достичь большего экономического роста, заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в республике Николя Бланше на встрече с премьер-министром Алиханом Смаиловым в Астане. Смаилов и Бланше обсудили планы сотрудничества Казахстана и Международного валютного фонда на ближайшую и среднесрочную перспективы, сообщила пресс-служба казахстанского правительства. "Николя Бланше отметил, что у Казахстана достаточно сил и возможностей, чтобы достичь большего экономического роста в будущем", - говорится в сообщении. Глава миссии МВФ считает, что ведущую роль в этом должен играть частный сектор при поддержке государства. "Мы видим амбиции республики по достижению более высоких темпов роста, и учитываем тот прогресс, который уже был сделан. Отмечаем этот прогресс во многих областях. Большое значение имеет то, каким образом данный рост будет обеспечиваться. Именно это отражается в наших советах и рекомендациях", - цитирует пресс-служба слова Бланше. В свою очередь Смаилов заявил, что "экономика республики адаптировалась к новым условиям и показывает устойчивый рост". По словам казахстанского премьера, по итогам десяти месяцев увеличение ВВП составило 4,9%, инвестиции в основной капитал выросли на 12,6%, отмечается существенное замедление инфляции, продолжается работа по совершенствованию налогово-бюджетной политики. В стране разрабатываются новые Налоговый и Бюджетный кодексы. "Для нас основными задачами являются обеспечение макроэкономической стабильности и дальнейшего устойчивого экономического роста. В данном контексте мы признательны МВФ за постоянную поддержку", - сказал Смаилов. По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать взаимодействие для дальнейшего совершенствования и развития финансового сектора Казахстана, говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20231115/tsb-1909517561.html

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казахстан, астана, алихан смаилов, мвф