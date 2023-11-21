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Росводресурсы спрогнозировали повышение уровня воды в Каспийском море - РИА Новости, 21.11.2023
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10:07 21.11.2023
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Росводресурсы спрогнозировали повышение уровня воды в Каспийском море
Росводресурсы спрогнозировали повышение уровня воды в Каспийском море - РИА Новости, 21.11.2023
Росводресурсы спрогнозировали повышение уровня воды в Каспийском море
Колебания уровня воды в Каспийском море носят цикличный характер, по одному из прогнозов, он может снова начать повышаться к концу 21 века, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:07
2023-11-21T10:07
выставка-форум "россия"
общество
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
дмитрий кириллов
каспийское море
выставка-форум "россия"
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Колебания уровня воды в Каспийском море носят цикличный характер, по одному из прогнозов, он может снова начать повышаться к концу 21 века, сообщил РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. "Что касается Каспийского моря, мы понимаем, что есть определенная проблема, связанная с изменением климата - это снижение осадков, снегозапасов и так далее. С другой стороны, мы в исторической перспективе наблюдаем цикличность тенденций водности моря… Прогнозы разные, один из них говорит о том, что к концу века уровень воды в море опять начнет повышаться", - сказал Кириллов на полях Международной выставки-форума "Россия". Глава Росводресурсов напомнил, что Каспийское море уже находилось в стадии маловодности в 1930-1970-е годы, после чего уровень начал подниматься. С 1998-2000 годов уровень вновь пошел вниз. "Повлиять в одночасье на снижение водности человек, конечно, не может. Но именно в такой период вопрос бережного отношения к воде и экономии водных ресурсов становится наиболее приоритетным", - добавил Кириллов. По его словам, для этого реализуются программы по водосбережению, внедрению повторно-последовательного и оборотного водоснабжения производства, сокращению потерь в сельском хозяйстве, отрасли, где тратится больше всего воды.
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общество, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), дмитрий кириллов, каспийское море, выставка-форум "россия", россия
Выставка-форум "Россия", Общество, Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), Дмитрий Кириллов, Каспийское море, Выставка-форум "Россия", Россия
Росводресурсы спрогнозировали повышение уровня воды в Каспийском море

Росводресурсы: уровень воды в Каспийском море может повыситься к концу века

© РИА Новости / Ольга Головко | Перейти в медиабанкСеребристые чайки на Каспийском море
Серебристые чайки на Каспийском море - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Ольга Головко
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Серебристые чайки на Каспийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Колебания уровня воды в Каспийском море носят цикличный характер, по одному из прогнозов, он может снова начать повышаться к концу 21 века, сообщил РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
«
"Что касается Каспийского моря, мы понимаем, что есть определенная проблема, связанная с изменением климата - это снижение осадков, снегозапасов и так далее. С другой стороны, мы в исторической перспективе наблюдаем цикличность тенденций водности моря… Прогнозы разные, один из них говорит о том, что к концу века уровень воды в море опять начнет повышаться", - сказал Кириллов на полях Международной выставки-форума "Россия".
Глава Росводресурсов напомнил, что Каспийское море уже находилось в стадии маловодности в 1930-1970-е годы, после чего уровень начал подниматься. С 1998-2000 годов уровень вновь пошел вниз.
"Повлиять в одночасье на снижение водности человек, конечно, не может. Но именно в такой период вопрос бережного отношения к воде и экономии водных ресурсов становится наиболее приоритетным", - добавил Кириллов.
По его словам, для этого реализуются программы по водосбережению, внедрению повторно-последовательного и оборотного водоснабжения производства, сокращению потерь в сельском хозяйстве, отрасли, где тратится больше всего воды.
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Выставка-форум "Россия"ОбществоФедеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)Дмитрий КирилловКаспийское мореВыставка-форум "Россия"Россия
 
 
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