https://ria.ru/20231121/kaspiy-1910736167.html

Росводресурсы спрогнозировали повышение уровня воды в Каспийском море

Росводресурсы спрогнозировали повышение уровня воды в Каспийском море - РИА Новости, 21.11.2023

Росводресурсы спрогнозировали повышение уровня воды в Каспийском море

Колебания уровня воды в Каспийском море носят цикличный характер, по одному из прогнозов, он может снова начать повышаться к концу 21 века, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:07

2023-11-21T10:07

2023-11-21T10:07

выставка-форум "россия"

общество

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

дмитрий кириллов

каспийское море

выставка-форум "россия"

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Колебания уровня воды в Каспийском море носят цикличный характер, по одному из прогнозов, он может снова начать повышаться к концу 21 века, сообщил РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. "Что касается Каспийского моря, мы понимаем, что есть определенная проблема, связанная с изменением климата - это снижение осадков, снегозапасов и так далее. С другой стороны, мы в исторической перспективе наблюдаем цикличность тенденций водности моря… Прогнозы разные, один из них говорит о том, что к концу века уровень воды в море опять начнет повышаться", - сказал Кириллов на полях Международной выставки-форума "Россия". Глава Росводресурсов напомнил, что Каспийское море уже находилось в стадии маловодности в 1930-1970-е годы, после чего уровень начал подниматься. С 1998-2000 годов уровень вновь пошел вниз. "Повлиять в одночасье на снижение водности человек, конечно, не может. Но именно в такой период вопрос бережного отношения к воде и экономии водных ресурсов становится наиболее приоритетным", - добавил Кириллов. По его словам, для этого реализуются программы по водосбережению, внедрению повторно-последовательного и оборотного водоснабжения производства, сокращению потерь в сельском хозяйстве, отрасли, где тратится больше всего воды.

https://ria.ru/20220705/more-1800329643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), дмитрий кириллов, каспийское море, выставка-форум "россия", россия