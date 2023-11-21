https://ria.ru/20231121/kampus-1910783527.html
В Кузбассе построят межвузовский кампус при участии фонда "Сколково"
В Кузбассе построят межвузовский кампус при участии фонда "Сколково" - РИА Новости, 21.11.2023
В Кузбассе построят межвузовский кампус при участии фонда "Сколково"
Межвузовский кампус в Кузбассе будет построен при участии Фонда "Сколково", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:08
2023-11-21T13:08
2023-11-21T13:08
сергей цивилев
кемерово
кемеровская область
фонд "сколково"
новокузнецк
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КЕМЕРОВО, 21 ноя – РИА Новости. Межвузовский кампус в Кузбассе будет построен при участии Фонда "Сколково", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам его встречи с вице-президентом по региональному и международному развитию, управляющим директором Фонда "Сколково" Юрием Сапрыкиным. "У нас сформирована концепция кампуса, который станет уникальной площадкой привлечения молодежи. Он будет состоять из двух частей. Основная расположится в Кемерове, так как большая часть вузов находится на севере региона. Под него отдали лучшую часть города — самый центр, в пешей доступности у студентов будут университеты, культурный комплекс, спортивная инфраструктура. На территорию будущего кампуса уже заведены коммуникации. Вторая часть кампуса запланирована в Новокузнецке на базе СибГИУ. Важно, чтобы были предусмотрены не только общежития и места для отдыха, но прежде всего технологичная инфраструктура, направленная на новые достижения, создание и воплощение новых идей наших студентов", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Подчеркивается, что Юрий Сапрыкин подтвердил готовность Фонда "Сколково" принять участие в подготовке технического задания для архитекторов и планах реализовать в Кузбассе ряд инициатив, уделяя особое внимание приоритетным для региона направлениям. Также участники встречи отметили позитивный опыт совместной деятельности инновационного центра и Фонда "Сколково" при взаимодействии с региональным оператором — Кузбасским технопарком. С 2018 года в области появилось уже 29 резидентов "Сколково". Это компании и стартапы из различных технологических отраслей. Для них предусмотрены федеральные налоговые, таможенные льготы, гранты и другие меры поддержки.
https://ria.ru/20231020/kuzbass-1904152490.html
https://ria.ru/20231108/kuzbass-1908176089.html
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кемеровская область
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сергей цивилев, кемерово, кемеровская область, фонд "сколково", новокузнецк
Сергей Цивилев, Кемерово, Кемеровская область, Фонд "Сколково", Новокузнецк
В Кузбассе построят межвузовский кампус при участии фонда "Сколково"
В Кузбассе построят межвузовский кампус при участии фонда "Сколково"
КЕМЕРОВО, 21 ноя – РИА Новости. Межвузовский кампус в Кузбассе будет построен при участии Фонда "Сколково", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам его встречи с вице-президентом по региональному и международному развитию, управляющим директором Фонда "Сколково" Юрием Сапрыкиным.
"У нас сформирована концепция кампуса, который станет уникальной площадкой привлечения молодежи. Он будет состоять из двух частей. Основная расположится в Кемерове
, так как большая часть вузов находится на севере региона. Под него отдали лучшую часть города — самый центр, в пешей доступности у студентов будут университеты, культурный комплекс, спортивная инфраструктура. На территорию будущего кампуса уже заведены коммуникации. Вторая часть кампуса запланирована в Новокузнецке
на базе СибГИУ. Важно, чтобы были предусмотрены не только общежития и места для отдыха, но прежде всего технологичная инфраструктура, направленная на новые достижения, создание и воплощение новых идей наших студентов", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Финансовая поддержка привлекает в Кузбасс специалистов из других регионов
Подчеркивается, что Юрий Сапрыкин подтвердил готовность Фонда "Сколково" принять участие в подготовке технического задания для архитекторов и планах реализовать в Кузбассе ряд инициатив, уделяя особое внимание приоритетным для региона направлениям.
Также участники встречи отметили позитивный опыт совместной деятельности инновационного центра и Фонда "Сколково" при взаимодействии с региональным оператором — Кузбасским технопарком. С 2018 года в области появилось уже 29 резидентов "Сколково". Это компании и стартапы из различных технологических отраслей. Для них предусмотрены федеральные налоговые, таможенные льготы, гранты и другие меры поддержки.
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