https://ria.ru/20231121/izrail-1910808597.html

Нетаньяху заявил, что несет личную ответственность за возврат заложников

Нетаньяху заявил, что несет личную ответственность за возврат заложников - РИА Новости, 21.11.2023

Нетаньяху заявил, что несет личную ответственность за возврат заложников

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал освобождение заложников из сектора Газа "наивысшей задачей" правительства, добавив, что он лично и весь кабинет... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:05

2023-11-21T14:05

2023-11-21T14:17

в мире

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

тель-авив

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_651d58fe1fe088377943c46a88d0c4c3.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал освобождение заложников из сектора Газа "наивысшей задачей" правительства, добавив, что он лично и весь кабинет военных действий несут ответственность за их возвращение домой. Его заявление приведено в Telegram.Комментарии премьера прозвучали после встречи членов узкого кабинета военных действий с родственниками похищенных израильтян, которая в понедельник вечером состоялась в штабе минобороны в Тель-Авиве."Вместе с членами военного кабинета я встретился с семьями похищенных, которые всегда в моем сердце и чье возвращение является ориентиром для меня. Возвращение наших похищенных - священная наивысшая задача, и я полностью привержен ее достижению. Мы вернем похищенных, это моя ответственность и ответственность военного кабинета", - говорится в заявлении Нетаньяху в его Telegram-канале.Ранее во вторник 12-й телеканал израильского телевидения сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня. По его данным, на первом этапе должны быть освобождены 50 человек, а еще несколько десятков человек, вплоть до 100, могут быть освобождены в обмен на продление режима прекращения огня за рамки срока, предусмотренного на первом этапе сделки.Израильские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что временное прекращение огня продлится четыре дня.

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, тель-авив, хамас