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Нетаньяху заявил, что несет личную ответственность за возврат заложников - РИА Новости, 21.11.2023
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14:05 21.11.2023 (обновлено: 14:17 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/izrail-1910808597.html
Нетаньяху заявил, что несет личную ответственность за возврат заложников
Нетаньяху заявил, что несет личную ответственность за возврат заложников - РИА Новости, 21.11.2023
Нетаньяху заявил, что несет личную ответственность за возврат заложников
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал освобождение заложников из сектора Газа "наивысшей задачей" правительства, добавив, что он лично и весь кабинет... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:05
2023-11-21T14:17
в мире
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
тель-авив
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал освобождение заложников из сектора Газа "наивысшей задачей" правительства, добавив, что он лично и весь кабинет военных действий несут ответственность за их возвращение домой. Его заявление приведено в Telegram.Комментарии премьера прозвучали после встречи членов узкого кабинета военных действий с родственниками похищенных израильтян, которая в понедельник вечером состоялась в штабе минобороны в Тель-Авиве."Вместе с членами военного кабинета я встретился с семьями похищенных, которые всегда в моем сердце и чье возвращение является ориентиром для меня. Возвращение наших похищенных - священная наивысшая задача, и я полностью привержен ее достижению. Мы вернем похищенных, это моя ответственность и ответственность военного кабинета", - говорится в заявлении Нетаньяху в его Telegram-канале.Ранее во вторник 12-й телеканал израильского телевидения сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня. По его данным, на первом этапе должны быть освобождены 50 человек, а еще несколько десятков человек, вплоть до 100, могут быть освобождены в обмен на продление режима прекращения огня за рамки срока, предусмотренного на первом этапе сделки.Израильские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что временное прекращение огня продлится четыре дня.
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в мире, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, тель-авив, хамас
В мире, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Тель-Авив, ХАМАС
Нетаньяху заявил, что несет личную ответственность за возврат заложников

Нетаньяху заявил, что несет личную ответственность за возвращение заложников

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал освобождение заложников из сектора Газа "наивысшей задачей" правительства, добавив, что он лично и весь кабинет военных действий несут ответственность за их возвращение домой. Его заявление приведено в Telegram.
Комментарии премьера прозвучали после встречи членов узкого кабинета военных действий с родственниками похищенных израильтян, которая в понедельник вечером состоялась в штабе минобороны в Тель-Авиве.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
«
"Вместе с членами военного кабинета я встретился с семьями похищенных, которые всегда в моем сердце и чье возвращение является ориентиром для меня. Возвращение наших похищенных - священная наивысшая задача, и я полностью привержен ее достижению. Мы вернем похищенных, это моя ответственность и ответственность военного кабинета", - говорится в заявлении Нетаньяху в его Telegram-канале.
Ранее во вторник 12-й телеканал израильского телевидения сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня. По его данным, на первом этапе должны быть освобождены 50 человек, а еще несколько десятков человек, вплоть до 100, могут быть освобождены в обмен на продление режима прекращения огня за рамки срока, предусмотренного на первом этапе сделки.
Израильские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что временное прекращение огня продлится четыре дня.
 
В миреБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильТель-АвивХАМАС
 
 
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