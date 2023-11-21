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СМИ: советник Нетаньяху заявил о законности удара по больнице в Газе - РИА Новости, 21.11.2023
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04:50 21.11.2023 (обновлено: 04:54 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/izrail-1910710719.html
СМИ: советник Нетаньяху заявил о законности удара по больнице в Газе
СМИ: советник Нетаньяху заявил о законности удара по больнице в Газе - РИА Новости, 21.11.2023
СМИ: советник Нетаньяху заявил о законности удара по больнице в Газе
Обстрел индонезийской больницы в секторе Газа "полностью соответствовал международному праву", об этом, как сообщает телеканал CNN, заявил советник... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T04:50
2023-11-21T04:54
израиль
восточный иерусалим
россия
в мире
биньямин нетаньяху
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обстрел индонезийской больницы в секторе Газа "полностью соответствовал международному праву", об этом, как сообщает телеканал CNN, заявил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фальк.Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что по меньшей мере восемь человек погибли в результате ночного удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по индонезийской больнице в секторе Газа."Офир Фальк, советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по внешней политике, заявил, что обстрел Израилем индонезийской больницы на севере Газы был пропорциональным и полностью соответствовал международному праву", - говорится в сообщении телеканала.По утверждению Фалька, армия Израиля проводит четкое различие между гражданскими лицами и "террористами"."Мы полностью соблюдаем международное право, соблюдаем соразмерность, разделение, и существует явная военная необходимость уничтожить ХАМАС, и это именно то, что мы делаем... В ходе уничтожения ХАМАС, чем ЦАХАЛ сейчас и занимается, мы проводим четкое различие между гражданскими лицами и террористами", - добавил советник Нетаньяху. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231121/evakuatsiya-1910699660.html
https://ria.ru/20231120/reputatsiya-1910668883.html
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израиль, восточный иерусалим, россия, в мире, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Восточный Иерусалим, Россия, В мире, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: советник Нетаньяху заявил о законности удара по больнице в Газе

CNN: советник Нетаньяху назвал удар по больнице соответствующим праву

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обстрел индонезийской больницы в секторе Газа "полностью соответствовал международному праву", об этом, как сообщает телеканал CNN, заявил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фальк.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что по меньшей мере восемь человек погибли в результате ночного удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по индонезийской больнице в секторе Газа.
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Минздрав Газы сообщил о начале эвакуации раненных из индонезийской больницы
00:09
«
"Офир Фальк, советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по внешней политике, заявил, что обстрел Израилем индонезийской больницы на севере Газы был пропорциональным и полностью соответствовал международному праву", - говорится в сообщении телеканала.
По утверждению Фалька, армия Израиля проводит четкое различие между гражданскими лицами и "террористами".
"Мы полностью соблюдаем международное право, соблюдаем соразмерность, разделение, и существует явная военная необходимость уничтожить ХАМАС, и это именно то, что мы делаем... В ходе уничтожения ХАМАС, чем ЦАХАЛ сейчас и занимается, мы проводим четкое различие между гражданскими лицами и террористами", - добавил советник Нетаньяху.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
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