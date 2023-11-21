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Медведев заявил об угрозе глобальной цифровой диктатуры Запада
Медведев заявил об угрозе глобальной цифровой диктатуры Запада - РИА Новости, 21.11.2023
Медведев заявил об угрозе глобальной цифровой диктатуры Запада
США и страны Запада решили воспользоваться тем, что у них "прописались" IT-монополисты и социальные сети, развернули процессы, которые грозят глобальной... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:42
2023-11-21T15:42
2023-11-21T15:42
технологии
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дмитрий медведев
европа
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США и страны Запада решили воспользоваться тем, что у них "прописались" IT-монополисты и социальные сети, развернули процессы, которые грозят глобальной цифровой диктатурой, формируют выгодную им информационную повестку, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Во вторник он по видеосвязи провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. "Прежде всего Соединенные Штаты, в меньшей степени - Европа - решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети. Практически все, что используется в мире, сделано именно там. И, естественно, запустили процессы, логическим завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура", - заявил Медведев. По его словам, речь идет о "формировании выгодной определенным странам информационной повестки дня с учетом этого доминирования в IT-сфере и в социальных сетях". "Причем в ход идут такие нечистоплотные методы, как подкуп руководителей и сотрудников СМИ, а также цензура со стороны американских IT-гигантов на медийных площадках. Мы все это видим, когда в определенных ситуациях наши ресурсы, например, отключаются просто потому что они считают, что это неправильно. Но с учетом глобального характера этих ресурсов, очевидно, что это недобросовестная конкуренция и проявление цензуры", - уверен зампред Совбеза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий медведев, европа, сша
Технологии, Россия, Дмитрий Медведев, Европа, США
Медведев заявил об угрозе глобальной цифровой диктатуры Запада
Медведев: Запад запустил процессы, которые грозят глобальной цифровой диктатурой
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США и страны Запада решили воспользоваться тем, что у них "прописались" IT-монополисты и социальные сети, развернули процессы, которые грозят глобальной цифровой диктатурой, формируют выгодную им информационную повестку, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Во вторник он по видеосвязи провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки
, Азии
, Европы
и Латинской Америки
.
"Прежде всего Соединенные Штаты, в меньшей степени - Европа - решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети. Практически все, что используется в мире, сделано именно там. И, естественно, запустили процессы, логическим завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура", - заявил Медведев.
По его словам, речь идет о "формировании выгодной определенным странам информационной повестки дня с учетом этого доминирования в IT-сфере и в социальных сетях". "Причем в ход идут такие нечистоплотные методы, как подкуп руководителей и сотрудников СМИ, а также цензура со стороны американских IT-гигантов на медийных площадках. Мы все это видим, когда в определенных ситуациях наши ресурсы, например, отключаются просто потому что они считают, что это неправильно. Но с учетом глобального характера этих ресурсов, очевидно, что это недобросовестная конкуренция и проявление цензуры", - уверен зампред Совбеза.
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