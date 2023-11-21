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Медведев заявил об угрозе глобальной цифровой диктатуры Запада

Медведев заявил об угрозе глобальной цифровой диктатуры Запада - РИА Новости, 21.11.2023

Медведев заявил об угрозе глобальной цифровой диктатуры Запада

США и страны Запада решили воспользоваться тем, что у них "прописались" IT-монополисты и социальные сети, развернули процессы, которые грозят глобальной... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:42

2023-11-21T15:42

2023-11-21T15:42

технологии

россия

дмитрий медведев

европа

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США и страны Запада решили воспользоваться тем, что у них "прописались" IT-монополисты и социальные сети, развернули процессы, которые грозят глобальной цифровой диктатурой, формируют выгодную им информационную повестку, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Во вторник он по видеосвязи провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. "Прежде всего Соединенные Штаты, в меньшей степени - Европа - решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети. Практически все, что используется в мире, сделано именно там. И, естественно, запустили процессы, логическим завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура", - заявил Медведев. По его словам, речь идет о "формировании выгодной определенным странам информационной повестки дня с учетом этого доминирования в IT-сфере и в социальных сетях". "Причем в ход идут такие нечистоплотные методы, как подкуп руководителей и сотрудников СМИ, а также цензура со стороны американских IT-гигантов на медийных площадках. Мы все это видим, когда в определенных ситуациях наши ресурсы, например, отключаются просто потому что они считают, что это неправильно. Но с учетом глобального характера этих ресурсов, очевидно, что это недобросовестная конкуренция и проявление цензуры", - уверен зампред Совбеза.

https://ria.ru/20230621/it-spetsialisty-1879421234.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, дмитрий медведев, европа, сша