Дни Иркутской области пройдут в российском посольстве в Пекине

ИРКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. Дни Иркутской области планируется провести в посольстве РФ в Пекине в апреле 2024 года, где регион представит свои промышленные и инвестиционные проекты, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Делегация Приангарья во главе с губернатором Игорем Кобзевым работает в Пекине, где, в частности, обсуждаются вопросы развития совместных проектов между Иркутской областью и КНР. "По договоренности с чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНР Игорем Владимировичем Моргуловым, в апреле проведем Дни Иркутской области на площадке торгового представительства и посольства в Пекине, расскажем про регион и инвестиционные проекты", – сообщил Игорь Кобзев. В Пекине делегация Приангарья провела встречи с представителями Молодежного комитета Государственной федерации промышленности и торговли Китая, а также Торгово-промышленной палаты КНР. Стороны обсудили совместные проекты в сфере молодежного предпринимательства и расширение сотрудничества предприятий-экспортеров Иркутской области и Китайской Народной Республики. Сегодня КНР занимает первое место среди ведущих торговых партнеров Приангарья с долей более 66%. Основу экспорта в Китай из региона составляют нефть, кокс, целлюлоза, пиломатериалы, бумага, картон, алюминий, полимеры этилена, каучук. В свою очередь из КНР в Приангарье импортируют промышленное оборудование и электрические станки, транспорт, продукцию химической промышленности, черные металлы и изделия из них, топливо минеральное и нефтепродукты, товары народного потребления. Кроме этого, китайские предприниматели готовы инвестировать в Приангарье, развивать на территории региона производство мобильных зданий, легкую и химическую промышленность и другие перспективные направления.
ИРКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. Дни Иркутской области планируется провести в посольстве РФ в Пекине в апреле 2024 года, где регион представит свои промышленные и инвестиционные проекты, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Делегация Приангарья во главе с губернатором Игорем Кобзевым работает в Пекине, где, в частности, обсуждаются вопросы развития совместных проектов между Иркутской областью и КНР.
Губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления рассказал о главных достижениях Приангарья и отметил что Иркутская область - по праву "Золотое звено России". Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России.
В своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят 38% российского алюминия, 28% ПВХ, 26% целлюлозы. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты.
Для гостей выставки состоялся Гайдай-диктант "Помедленнее, я записываю", посвященный кинокомедиям знаменитого режиссера. Его провела заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов Леонида Гайдая Наталья Варлей.
В рамках Дня Иркутской области состоялось спортивное мероприятие "Байкальский Олимп", в котором участвовали известные спортсмены – уроженцы Приангарья. Открыл мероприятие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В рамках мероприятия чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Андрей Ещенко вручил юным спортсменам мячи со своим автографом.
Андрей Ещенко вручил заслуженный кубок и подарки команде из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района, которая в октябре этого года победила в турнире по мини-футболу, проводимого в честь известного земляка.
"Иркутская область гордится своими спортивными достижениями. Многократно спортсмены из Приангарья завоевывали медали на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. С каждым годом количество завоеванных наград на соревнованиях различного уровня только возрастает, а это значит приумножается и спортивная слава Иркутской области, Сибири и России", - сказал глава региона на мероприятии
Стенд Иркутской области отражает культурные и этнические традиции региона. Регион на ВДНХ представлен слоганом "Иркутская область - золотое звено России", что говорит не только о ресурсном богатстве области, но и выражает благодарность всем жителям, которые создают его историю.
В День Иркутской области гости смогли наблюдать за церемонией бракосочетания по старинным русским и бурятским традициям. Зрители увидели славянский свадебный поезд, круговой танец ёхор и другие элементы древних обрядов.
На выставке прошло гастрономическое представление "Ужин на Байкале". Гости смогли попробовать мясные деликатесы из изюбра, косули, также были представлены сагудай и пазл из байкальской рыбы. На десерт можно было отведать черемуховый торт – визитную карточку Приангарья.
Губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления рассказал о главных достижениях Приангарья и отметил что Иркутская область - по праву "Золотое звено России". Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России.
В своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят 38% российского алюминия, 28% ПВХ, 26% целлюлозы. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты.
Для гостей выставки состоялся Гайдай-диктант "Помедленнее, я записываю", посвященный кинокомедиям знаменитого режиссера. Его провела заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов Леонида Гайдая Наталья Варлей.
В рамках Дня Иркутской области состоялось спортивное мероприятие "Байкальский Олимп", в котором участвовали известные спортсмены – уроженцы Приангарья. Открыл мероприятие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В рамках мероприятия чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Андрей Ещенко вручил юным спортсменам мячи со своим автографом.
Андрей Ещенко вручил заслуженный кубок и подарки команде из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района, которая в октябре этого года победила в турнире по мини-футболу, проводимого в честь известного земляка.
"Иркутская область гордится своими спортивными достижениями. Многократно спортсмены из Приангарья завоевывали медали на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. С каждым годом количество завоеванных наград на соревнованиях различного уровня только возрастает, а это значит приумножается и спортивная слава Иркутской области, Сибири и России", - сказал глава региона на мероприятии
Стенд Иркутской области отражает культурные и этнические традиции региона. Регион на ВДНХ представлен слоганом "Иркутская область - золотое звено России", что говорит не только о ресурсном богатстве области, но и выражает благодарность всем жителям, которые создают его историю.
В День Иркутской области гости смогли наблюдать за церемонией бракосочетания по старинным русским и бурятским традициям. Зрители увидели славянский свадебный поезд, круговой танец ёхор и другие элементы древних обрядов.
На выставке прошло гастрономическое представление "Ужин на Байкале". Гости смогли попробовать мясные деликатесы из изюбра, косули, также были представлены сагудай и пазл из байкальской рыбы. На десерт можно было отведать черемуховый торт – визитную карточку Приангарья.
"По договоренности с чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНР Игорем Владимировичем Моргуловым, в апреле проведем Дни Иркутской области на площадке торгового представительства и посольства в Пекине, расскажем про регион и инвестиционные проекты", – сообщил Игорь Кобзев.
В Пекине делегация Приангарья провела встречи с представителями Молодежного комитета Государственной федерации промышленности и торговли Китая, а также Торгово-промышленной палаты КНР. Стороны обсудили совместные проекты в сфере молодежного предпринимательства и расширение сотрудничества предприятий-экспортеров Иркутской области и Китайской Народной Республики.
Сегодня КНР занимает первое место среди ведущих торговых партнеров Приангарья с долей более 66%. Основу экспорта в Китай из региона составляют нефть, кокс, целлюлоза, пиломатериалы, бумага, картон, алюминий, полимеры этилена, каучук. В свою очередь из КНР в Приангарье импортируют промышленное оборудование и электрические станки, транспорт, продукцию химической промышленности, черные металлы и изделия из них, топливо минеральное и нефтепродукты, товары народного потребления.
Кроме этого, китайские предприниматели готовы инвестировать в Приангарье, развивать на территории региона производство мобильных зданий, легкую и химическую промышленность и другие перспективные направления.
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