https://ria.ru/20231121/irkutsk-1910889825.html

Дни Иркутской области пройдут в российском посольстве в Пекине

Дни Иркутской области пройдут в российском посольстве в Пекине - РИА Новости, 21.11.2023

Дни Иркутской области пройдут в российском посольстве в Пекине

Дни Иркутской области планируется провести в посольстве РФ в Пекине в апреле 2024 года, где регион представит свои промышленные и инвестиционные проекты,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:18

2023-11-21T18:18

2023-11-21T18:19

иркутская область

игорь кобзев

иркутская область

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ИРКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. Дни Иркутской области планируется провести в посольстве РФ в Пекине в апреле 2024 года, где регион представит свои промышленные и инвестиционные проекты, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Делегация Приангарья во главе с губернатором Игорем Кобзевым работает в Пекине, где, в частности, обсуждаются вопросы развития совместных проектов между Иркутской областью и КНР. "По договоренности с чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНР Игорем Владимировичем Моргуловым, в апреле проведем Дни Иркутской области на площадке торгового представительства и посольства в Пекине, расскажем про регион и инвестиционные проекты", – сообщил Игорь Кобзев. В Пекине делегация Приангарья провела встречи с представителями Молодежного комитета Государственной федерации промышленности и торговли Китая, а также Торгово-промышленной палаты КНР. Стороны обсудили совместные проекты в сфере молодежного предпринимательства и расширение сотрудничества предприятий-экспортеров Иркутской области и Китайской Народной Республики. Сегодня КНР занимает первое место среди ведущих торговых партнеров Приангарья с долей более 66%. Основу экспорта в Китай из региона составляют нефть, кокс, целлюлоза, пиломатериалы, бумага, картон, алюминий, полимеры этилена, каучук. В свою очередь из КНР в Приангарье импортируют промышленное оборудование и электрические станки, транспорт, продукцию химической промышленности, черные металлы и изделия из них, топливо минеральное и нефтепродукты, товары народного потребления. Кроме этого, китайские предприниматели готовы инвестировать в Приангарье, развивать на территории региона производство мобильных зданий, легкую и химическую промышленность и другие перспективные направления.

https://ria.ru/20231117/soglashenie-1910177124.html

иркутская область

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игорь кобзев, иркутская область