https://ria.ru/20231121/iran-1910882164.html
Иран опроверг сообщения о прокси-группировках на Ближнем Востоке
Иран опроверг сообщения о прокси-группировках на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.11.2023
Иран опроверг сообщения о прокси-группировках на Ближнем Востоке
Иран не располагает своими прокси-группировками на Ближнем Востоке, все организации, которые наносили ракетные удары по США, исходят их своих интересов и не... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:48
2023-11-21T17:48
2023-11-21T17:48
в мире
иран
йемен
ближний восток
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Иран не располагает своими прокси-группировками на Ближнем Востоке, все организации, которые наносили ракетные удары по США, исходят их своих интересов и не получают указаний от Тегерана, заявил в интервью с американской CBS глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "Хуситы не повстанцы, они являются важной частью общества и нынешней политической системы Йемена. Они принимают решения и действуют в рамках своих интересов. Конечно, они четко заявили, что не будут равнодушны к геноциду в Газе. У нас тесные отношения со всеми группировками и партиями в Йемене. Помимо прочего, у нас сбалансированные отношения с хуситами, но ответственность за решения, которые хуситы принимают в Йемене, и решения, которые принимает Сана, - это их ответственность", - приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана. Он также отметил, что те группировки, которые "действовали против интересов США в Ираке и Сирии, исходили из своих интересов". "Американская сторона в последние дни направляла нам сообщения по этому поводу, и мы четко заявили, что у Ирана нет каких-либо прокси-группировок на Ближнем Востоке", - добавил иранский дипломат.
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в мире, иран, йемен, ближний восток, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Иран, Йемен, Ближний Восток, Хосейн Амир Абдоллахиан
Иран опроверг сообщения о прокси-группировках на Ближнем Востоке
Иран опроверг сообщения о контроле над прокси-группировками на Ближнем Востоке