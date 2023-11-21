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Иран призвал БРИКС оказать давление на Израиль - РИА Новости, 21.11.2023
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17:42 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/iran-1910880465.html
Иран призвал БРИКС оказать давление на Израиль
Иран призвал БРИКС оказать давление на Израиль - РИА Новости, 21.11.2023
Иран призвал БРИКС оказать давление на Израиль
Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе своего выступления на экстренном заседании БРИКС призвал глав стран-членов организации использовать все имеющиеся... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:42
2023-11-21T17:42
в мире
израиль
иран
россия
брикс
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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ТЕГЕРАН, 21 ноя - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе своего выступления на экстренном заседании БРИКС призвал глав стран-членов организации использовать все имеющиеся политические и экономические возможности, чтобы оказывать давление на Израиль. Экстренное заседании БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке и в Газе, инициированное, как сообщало ранее иранское агентство IRNA, иранским президентом, проходит во вторник в формате видеоконференции. "США сделала все международные организации обезличенными. Иран хочет, чтобы члены и правительства БРИКС встали на защиту безопасности, установили справедливость и боролись с расовой дискриминацией в мире, а также использовали всю свою политическую и экономическую возможности и мощь для оказания давления на Израиль и его сторонников из стран Запада", - сказал Раиси. Он отметил, что Соединенные Штаты предоставляя энергетические ресурсы Израилю, фактически содействую преступлениям Тель-Авива против жителей Газы, именно поэтому, как считает иранский президент, "Вашингтон потерял доверие со стороны других стран и народов мира". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, израиль, иран, россия, брикс, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, ибрахим раиси
В мире, Израиль, Иран, Россия, БРИКС, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Ибрахим Раиси
Иран призвал БРИКС оказать давление на Израиль

Раиси призвал БРИКС применить все возможности для оказания давления на Израиль

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе
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ТЕГЕРАН, 21 ноя - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе своего выступления на экстренном заседании БРИКС призвал глав стран-членов организации использовать все имеющиеся политические и экономические возможности, чтобы оказывать давление на Израиль.
Экстренное заседании БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке и в Газе, инициированное, как сообщало ранее иранское агентство IRNA, иранским президентом, проходит во вторник в формате видеоконференции.
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"США сделала все международные организации обезличенными. Иран хочет, чтобы члены и правительства БРИКС встали на защиту безопасности, установили справедливость и боролись с расовой дискриминацией в мире, а также использовали всю свою политическую и экономическую возможности и мощь для оказания давления на Израиль и его сторонников из стран Запада", - сказал Раиси.
Он отметил, что Соединенные Штаты предоставляя энергетические ресурсы Израилю, фактически содействую преступлениям Тель-Авива против жителей Газы, именно поэтому, как считает иранский президент, "Вашингтон потерял доверие со стороны других стран и народов мира".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи.
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Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильИранРоссияБРИКСХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНИбрахим Раиси
 
 
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