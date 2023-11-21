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Шиитские группировки заявили об обстреле базы США "Айн-аль-Асад" в Ираке
Шиитские группировки заявили об обстреле базы США "Айн-аль-Асад" в Ираке - РИА Новости, 21.11.2023
Шиитские группировки заявили об обстреле базы США "Айн-аль-Асад" в Ираке
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло американскую базу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:41
2023-11-21T13:41
2023-11-21T13:51
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло американскую базу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.Это уже второй обстрел этой базы менее чем за сутки."Бойцы "Исламского сопротивления Ирака" обстреляли из подходящего оружия американскую оккупационную базу Айн-аль-Асад на западе Ирака и попали точно в цель", - говорится в заявлении формирований.Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ирак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Ирак, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки заявили об обстреле базы США "Айн-аль-Асад" в Ираке
Шиитские группировки заявили об обстреле базы США "Айн-аль-Асад" на западе Ирака