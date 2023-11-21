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В Тверской области возбудили дело об истязании сиделкой инвалида

В Тверской области возбудили дело об истязании сиделкой инвалида - РИА Новости, 21.11.2023

В Тверской области возбудили дело об истязании сиделкой инвалида

Дело об истязании возбуждено в Тверской области по информации СМИ о применении сиделкой насилия в отношении инвалида, сообщило СУСК по региону в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:00

2023-11-21T13:00

2023-11-21T13:00

происшествия

тверь

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

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РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Дело об истязании возбуждено в Тверской области по информации СМИ о применении сиделкой насилия в отношении инвалида, сообщило СУСК по региону в Telegram-канале. Как информировал СК РФ, в эфире федерального телеканала сообщалось, что в Твери женщина, оказывая услуги по уходу за инвалидом, применяла в отношении него насилие. Отмечалось, что ранее родственникам в правоохранительных органах отказали в возбуждении уголовного дела, а женщина переехала в другой регион и работает в дошкольном учреждении. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. "С целью установления всех обстоятельств… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении СУСК по Тверской области. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре региона, дело накануне возбудило областное УМВД, по решению прокурора Пролетарского района Твери оно передано в территориальный отдел СК РФ для дальнейшего расследования.

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тверь

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тверь, следственный комитет россии (ск рф), тверская область