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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/gumpomosch-1910938059.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь - РИА Новости, 21.11.2023
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Около 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для ВСУ обнаружено в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил во вторник назначенный... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T23:20
2023-11-21T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
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запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Около 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для ВСУ обнаружено в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил во вторник назначенный украинскими властями "глава областной администрации" Юрий Малашко. Ранее минобороны Украины сообщало, что с начала года выявлены свыше 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных. "Есть неожиданное продолжение скандала вокруг хищения гуманитарной помощи. На базе одного из предприятий обнаружено около 200 тонн материальных ценностей, хранившихся там еще с 2022 года без соответствующих договоров. Похоже, что их кто-то хотел скрыть", - написал Малашко в своем Telegram-канале.
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в мире, киев, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь

Малашко: в подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную помощь

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Около 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для ВСУ обнаружено в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил во вторник назначенный украинскими властями "глава областной администрации" Юрий Малашко.
Ранее минобороны Украины сообщало, что с начала года выявлены свыше 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных.
"Есть неожиданное продолжение скандала вокруг хищения гуманитарной помощи. На базе одного из предприятий обнаружено около 200 тонн материальных ценностей, хранившихся там еще с 2022 года без соответствующих договоров. Похоже, что их кто-то хотел скрыть", - написал Малашко в своем Telegram-канале.
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