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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь - РИА Новости, 21.11.2023

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь

Около 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для ВСУ обнаружено в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил во вторник назначенный... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T23:20

2023-11-21T23:20

2023-11-21T23:20

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Около 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для ВСУ обнаружено в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил во вторник назначенный украинскими властями "глава областной администрации" Юрий Малашко. Ранее минобороны Украины сообщало, что с начала года выявлены свыше 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных. "Есть неожиданное продолжение скандала вокруг хищения гуманитарной помощи. На базе одного из предприятий обнаружено около 200 тонн материальных ценностей, хранившихся там еще с 2022 года без соответствующих договоров. Похоже, что их кто-то хотел скрыть", - написал Малашко в своем Telegram-канале.

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в мире, киев, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны украины