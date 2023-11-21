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В России почти 71,5 миллиона человек привились от гриппа - РИА Новости, 21.11.2023
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10:46 21.11.2023 (обновлено: 11:04 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/gripp-1910745896.html
В России почти 71,5 миллиона человек привились от гриппа
В России почти 71,5 миллиона человек привились от гриппа - РИА Новости, 21.11.2023
В России почти 71,5 миллиона человек привились от гриппа
Почти 71,5 миллиона человек в России привиты от гриппа к настоящему времени в рамках прививочной кампании, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:46
2023-11-21T11:04
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти 71,5 миллиона человек в России привиты от гриппа к настоящему времени в рамках прививочной кампании, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Заболеваемость ОРВИ определяется респираторными вирусами не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа третью неделю продолжает демонстрировать тенденцию к росту и на отчетной неделе составила 5,18%. К настоящему времени от гриппа привито уже почти 71,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на 46-й неделе текущего года отмечается рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах по сравнению с прошлой неделей."Также на 46-й неделе 2023 года зарегистрировано более 59 тысяч случаев COVID-19, что на 38% больше, чем на предыдущей неделе. 29,5% всех случаев приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В базу VGARus на 21.11.2023 года загружено свыше 287 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, преобладающими остаются последовательности геноварианта "Омикрон". Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - заключили в ведомстве.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
В России почти 71,5 миллиона человек привились от гриппа

Роспотребнадзор: в России почти 71,5 млн человек привились от гриппа

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка у мобильного пункта вакцинации населения от гриппа у станции метро "ЦСКА" в Москве
Девушка у мобильного пункта вакцинации населения от гриппа у станции метро ЦСКА в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Девушка у мобильного пункта вакцинации населения от гриппа у станции метро "ЦСКА" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти 71,5 миллиона человек в России привиты от гриппа к настоящему времени в рамках прививочной кампании, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"Заболеваемость ОРВИ определяется респираторными вирусами не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа третью неделю продолжает демонстрировать тенденцию к росту и на отчетной неделе составила 5,18%. К настоящему времени от гриппа привито уже почти 71,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на 46-й неделе текущего года отмечается рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах по сравнению с прошлой неделей.
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"Также на 46-й неделе 2023 года зарегистрировано более 59 тысяч случаев COVID-19, что на 38% больше, чем на предыдущей неделе. 29,5% всех случаев приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В базу VGARus на 21.11.2023 года загружено свыше 287 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, преобладающими остаются последовательности геноварианта "Омикрон". Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - заключили в ведомстве.
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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