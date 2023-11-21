https://ria.ru/20231121/gripp-1910745896.html

В России почти 71,5 миллиона человек привились от гриппа

В России почти 71,5 миллиона человек привились от гриппа - РИА Новости, 21.11.2023

В России почти 71,5 миллиона человек привились от гриппа

Почти 71,5 миллиона человек в России привиты от гриппа к настоящему времени в рамках прививочной кампании, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:46

2023-11-21T10:46

2023-11-21T11:04

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896959795_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25f8dcf7222a522fc2731a0e5b192c96.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти 71,5 миллиона человек в России привиты от гриппа к настоящему времени в рамках прививочной кампании, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Заболеваемость ОРВИ определяется респираторными вирусами не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа третью неделю продолжает демонстрировать тенденцию к росту и на отчетной неделе составила 5,18%. К настоящему времени от гриппа привито уже почти 71,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на 46-й неделе текущего года отмечается рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах по сравнению с прошлой неделей."Также на 46-й неделе 2023 года зарегистрировано более 59 тысяч случаев COVID-19, что на 38% больше, чем на предыдущей неделе. 29,5% всех случаев приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В базу VGARus на 21.11.2023 года загружено свыше 287 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, преобладающими остаются последовательности геноварианта "Омикрон". Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20231116/kor-1909959616.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19