https://ria.ru/20231121/gripp-1910745896.html
В России почти 71,5 миллиона человек привились от гриппа
В России почти 71,5 миллиона человек привились от гриппа - РИА Новости, 21.11.2023
В России почти 71,5 миллиона человек привились от гриппа
Почти 71,5 миллиона человек в России привиты от гриппа к настоящему времени в рамках прививочной кампании, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:46
2023-11-21T10:46
2023-11-21T11:04
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896959795_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25f8dcf7222a522fc2731a0e5b192c96.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти 71,5 миллиона человек в России привиты от гриппа к настоящему времени в рамках прививочной кампании, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Заболеваемость ОРВИ определяется респираторными вирусами не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа третью неделю продолжает демонстрировать тенденцию к росту и на отчетной неделе составила 5,18%. К настоящему времени от гриппа привито уже почти 71,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на 46-й неделе текущего года отмечается рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах по сравнению с прошлой неделей."Также на 46-й неделе 2023 года зарегистрировано более 59 тысяч случаев COVID-19, что на 38% больше, чем на предыдущей неделе. 29,5% всех случаев приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В базу VGARus на 21.11.2023 года загружено свыше 287 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, преобладающими остаются последовательности геноварианта "Омикрон". Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20231116/kor-1909959616.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896959795_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3a01462a1ce52c6fe94a7d70e2358ff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
В России почти 71,5 миллиона человек привились от гриппа
Роспотребнадзор: в России почти 71,5 млн человек привились от гриппа
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти 71,5 миллиона человек в России привиты от гриппа к настоящему времени в рамках прививочной кампании, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"Заболеваемость ОРВИ определяется респираторными вирусами не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа третью неделю продолжает демонстрировать тенденцию к росту и на отчетной неделе составила 5,18%. К настоящему времени от гриппа привито уже почти 71,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на 46-й неделе текущего года отмечается рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах по сравнению с прошлой неделей.
ВОЗ заявила об увеличении смертности от кори во всем мире
"Также на 46-й неделе 2023 года зарегистрировано более 59 тысяч случаев COVID-19, что на 38% больше, чем на предыдущей неделе. 29,5% всех случаев приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В базу VGARus на 21.11.2023 года загружено свыше 287 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, преобладающими остаются последовательности геноварианта "Омикрон". Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - заключили в ведомстве.