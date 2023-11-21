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Украинские войска обстреляли ракетами школу в центре Горловки
Украинские войска обстреляли ракетами школу в центре Горловки - РИА Новости, 21.11.2023
Украинские войска обстреляли ракетами школу в центре Горловки
Здание школы повреждено в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:09
2023-11-21T15:09
2023-11-21T15:39
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов повреждена школа № 3 по адресу: улица Полтавская, 1 и дом по адресу: улица Курченко, 16", - говорится в сообщении мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 14.25 выпустили по этому району четыре ракеты из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли ракетами школу в центре Горловки
Приходько: школа №3 повреждена при ракетном обстреле ВСУ центра Горловки