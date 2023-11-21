https://ria.ru/20231121/gorlovka-1910827179.html

Украинские войска обстреляли ракетами школу в центре Горловки

Украинские войска обстреляли ракетами школу в центре Горловки - РИА Новости, 21.11.2023

Украинские войска обстреляли ракетами школу в центре Горловки

Здание школы повреждено в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:09

2023-11-21T15:09

2023-11-21T15:39

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов повреждена школа № 3 по адресу: улица Полтавская, 1 и дом по адресу: улица Курченко, 16", - говорится в сообщении мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 14.25 выпустили по этому району четыре ракеты из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины