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Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 21.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска во вторник утром выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:20

2023-11-21T09:20

2023-11-21T09:20

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 8.50 по Горловке выпустили еще четыре снаряда калибра 122 миллиметра и в 8.30 - по Донецку два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, происшествия