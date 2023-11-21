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Минфин Германии заблокировал часть бюджета на 2023 год, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2023
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03:52 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/germaniya-1910709476.html
Минфин Германии заблокировал часть бюджета на 2023 год, сообщили СМИ
Минфин Германии заблокировал часть бюджета на 2023 год, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2023
Минфин Германии заблокировал часть бюджета на 2023 год, сообщили СМИ
После судебного решения о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств, министерство финансов приняло решение заморозить почти... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T03:52
2023-11-21T03:52
министерство финансов рф (минфин россии)
германия
берлин (город)
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. После судебного решения о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств, министерство финансов приняло решение заморозить почти все бюджетные ассигнования, сообщает издание Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ ведомства, разосланного всем министерствам страны. "Министерство финансов нажимает на экстренный финансовый тормоз и замораживает лимит на бюджетные обязательства текущего 2023 года", - пишет издание. Согласно цитируемому документу, это коснется бюджетов почти всех министерств. Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения Минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки бюджета. Коснется это, среди прочего, финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество. Отмечается, что меры не будут применяться к таким конституционным органам, как бундестаг, бундесрат и федеральный конституционный суд Германии. Данный шаг принят вследствие принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства. Отсрочить действие "долгового тормоза", и, тем самым, снова получить доступ к дополнительной нагрузке на бюджет правительство сможет в том случае, если постфактум объявит чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год. По планам правительства, в фонд по защите климата и климатической трансформации должны были быть заложены 211 миллиардов евро на развитие водородных и полупроводниковых технологий, утепление зданий в целях экономии энергоносителей и декарбонизацию промышленности. На эти цели Берлин намерен был потратить уже в 2024 году 58 миллиардов евро из упомянутого фонда, а также 54 миллиарда евро из госбюджета на прокладку оптоволоконных линий, модернизацию ж/д и дорожных инфраструктур.
https://ria.ru/20231108/frg-1908138289.html
германия
берлин (город)
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министерство финансов рф (минфин россии), германия, берлин (город)
Министерство финансов РФ (Минфин России), Германия, Берлин (город)
Минфин Германии заблокировал часть бюджета на 2023 год, сообщили СМИ

Spiegel: минфин ФРГ заморозил бюджет на дополнительные расходы правительства

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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. После судебного решения о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств, министерство финансов приняло решение заморозить почти все бюджетные ассигнования, сообщает издание Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ ведомства, разосланного всем министерствам страны.
«
"Министерство финансов нажимает на экстренный финансовый тормоз и замораживает лимит на бюджетные обязательства текущего 2023 года", - пишет издание.
Согласно цитируемому документу, это коснется бюджетов почти всех министерств. Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения Минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки бюджета.
Коснется это, среди прочего, финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество. Отмечается, что меры не будут применяться к таким конституционным органам, как бундестаг, бундесрат и федеральный конституционный суд Германии.
Данный шаг принят вследствие принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
Отсрочить действие "долгового тормоза", и, тем самым, снова получить доступ к дополнительной нагрузке на бюджет правительство сможет в том случае, если постфактум объявит чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год.
По планам правительства, в фонд по защите климата и климатической трансформации должны были быть заложены 211 миллиардов евро на развитие водородных и полупроводниковых технологий, утепление зданий в целях экономии энергоносителей и декарбонизацию промышленности. На эти цели Берлин намерен был потратить уже в 2024 году 58 миллиардов евро из упомянутого фонда, а также 54 миллиарда евро из госбюджета на прокладку оптоволоконных линий, модернизацию ж/д и дорожных инфраструктур.
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