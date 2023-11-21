Минфин Германии заблокировал часть бюджета на 2023 год, сообщили СМИ
Spiegel: минфин ФРГ заморозил бюджет на дополнительные расходы правительства
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. После судебного решения о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств, министерство финансов приняло решение заморозить почти все бюджетные ассигнования, сообщает издание Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ ведомства, разосланного всем министерствам страны.
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"Министерство финансов нажимает на экстренный финансовый тормоз и замораживает лимит на бюджетные обязательства текущего 2023 года", - пишет издание.
Согласно цитируемому документу, это коснется бюджетов почти всех министерств. Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения Минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки бюджета.
Коснется это, среди прочего, финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество. Отмечается, что меры не будут применяться к таким конституционным органам, как бундестаг, бундесрат и федеральный конституционный суд Германии.
Данный шаг принят вследствие принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
Отсрочить действие "долгового тормоза", и, тем самым, снова получить доступ к дополнительной нагрузке на бюджет правительство сможет в том случае, если постфактум объявит чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год.
По планам правительства, в фонд по защите климата и климатической трансформации должны были быть заложены 211 миллиардов евро на развитие водородных и полупроводниковых технологий, утепление зданий в целях экономии энергоносителей и декарбонизацию промышленности. На эти цели Берлин намерен был потратить уже в 2024 году 58 миллиардов евро из упомянутого фонда, а также 54 миллиарда евро из госбюджета на прокладку оптоволоконных линий, модернизацию ж/д и дорожных инфраструктур.