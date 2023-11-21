https://ria.ru/20231121/gd-1910771693.html

В ГД предложили давать бабушкам и дедушкам выходные при рождении внуков

В ГД предложили давать бабушкам и дедушкам выходные при рождении внуков - РИА Новости, 21.11.2023

В ГД предложили давать бабушкам и дедушкам выходные при рождении внуков

Пятидневные неоплачиваемые выходные нужно давать всем работающим бабушкам и дедушкам после рождения внуков, независимо от того, являются ли родители молодой... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:26

2023-11-21T12:26

2023-11-21T12:26

общество

россия

яна лантратова

антон котяков

госдума рф

уральский федеральный университет

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пятидневные неоплачиваемые выходные нужно давать всем работающим бабушкам и дедушкам после рождения внуков, независимо от того, являются ли родители молодой семьей, заявила РИА Новости депутат Госдумы Яна Лантратова. На прошлой неделе Лантратова обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением ввести отпуск без сохранения заработной платы длительностью до пяти календарных дней для бабушек и дедушек после рождения внуков, следует из соответствующего письма, предоставленного пресс-службой депутата. "Кроме того, предлагаю не ограничивать возрастом родителей ребенка предоставление выходных для работающих бабушек и дедушек. Выходные нужно давать не только молодым семьям, а всем, где родился ребенок", - ответила депутат на вопрос РИА Новости о том, будет ли эта мера действительна только для молодых семей, где возраст родителей не превышает 35 лет, или для всех. Как пояснила Лантратова в обращении к министру, в этот период для семьи становится критически важной максимальная помощь и поддержка со стороны близких. Она также отметила, что в России традиционно старшие родственники помогают молодым членам семьи, в том числе в деле воспитания детей: "Согласно результатам исследования Уральского федерального университета, около 20% бабушек и дедушек занимается со своими внуками крайне часто – ежедневно или же во все рабочие дни своих детей; еще 20% уделяет время своим внукам в выходные; 32% участвует в жизни внуков реже одного раза в неделю". "Школьников и студентов освобождать не предлагаем. Они и так в случае необходимости могут договориться с педагогами о пропуске занятий и отработать их потом. Поэтому инициатива касается только работающих людей и родственников, которые как правило являются главными помощниками в воспитании внуков — бабушек и дедушек", - также объяснила Лантратова на вопрос РИА Новости о том, нет ли необходимости распространить такое право на братьев и сестер новорожденных.

https://ria.ru/20231117/gosduma-1910021577.html

https://ria.ru/20231117/moshenniki-1910067442.html

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общество, россия, яна лантратова, антон котяков, госдума рф, уральский федеральный университет