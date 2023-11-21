Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили давать бабушкам и дедушкам выходные при рождении внуков - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/gd-1910771693.html
В ГД предложили давать бабушкам и дедушкам выходные при рождении внуков
В ГД предложили давать бабушкам и дедушкам выходные при рождении внуков - РИА Новости, 21.11.2023
В ГД предложили давать бабушкам и дедушкам выходные при рождении внуков
Пятидневные неоплачиваемые выходные нужно давать всем работающим бабушкам и дедушкам после рождения внуков, независимо от того, являются ли родители молодой... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:26
2023-11-21T12:26
общество
россия
яна лантратова
антон котяков
госдума рф
уральский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887453318_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_b991dc94fef3f3d60b32f60f07f1f518.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пятидневные неоплачиваемые выходные нужно давать всем работающим бабушкам и дедушкам после рождения внуков, независимо от того, являются ли родители молодой семьей, заявила РИА Новости депутат Госдумы Яна Лантратова. На прошлой неделе Лантратова обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением ввести отпуск без сохранения заработной платы длительностью до пяти календарных дней для бабушек и дедушек после рождения внуков, следует из соответствующего письма, предоставленного пресс-службой депутата. "Кроме того, предлагаю не ограничивать возрастом родителей ребенка предоставление выходных для работающих бабушек и дедушек. Выходные нужно давать не только молодым семьям, а всем, где родился ребенок", - ответила депутат на вопрос РИА Новости о том, будет ли эта мера действительна только для молодых семей, где возраст родителей не превышает 35 лет, или для всех. Как пояснила Лантратова в обращении к министру, в этот период для семьи становится критически важной максимальная помощь и поддержка со стороны близких. Она также отметила, что в России традиционно старшие родственники помогают молодым членам семьи, в том числе в деле воспитания детей: "Согласно результатам исследования Уральского федерального университета, около 20% бабушек и дедушек занимается со своими внуками крайне часто – ежедневно или же во все рабочие дни своих детей; еще 20% уделяет время своим внукам в выходные; 32% участвует в жизни внуков реже одного раза в неделю". "Школьников и студентов освобождать не предлагаем. Они и так в случае необходимости могут договориться с педагогами о пропуске занятий и отработать их потом. Поэтому инициатива касается только работающих людей и родственников, которые как правило являются главными помощниками в воспитании внуков — бабушек и дедушек", - также объяснила Лантратова на вопрос РИА Новости о том, нет ли необходимости распространить такое право на братьев и сестер новорожденных.
https://ria.ru/20231117/gosduma-1910021577.html
https://ria.ru/20231117/moshenniki-1910067442.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887453318_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3d41cb476d0e9ff35a81be745a66986.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, яна лантратова, антон котяков, госдума рф, уральский федеральный университет
Общество, Россия, Яна Лантратова, Антон Котяков, Госдума РФ, Уральский федеральный университет
В ГД предложили давать бабушкам и дедушкам выходные при рождении внуков

Лантратова: бабушки и дедушки должны получать выходные после рождения внуков

© iStock.com / Sviatlana LazarenkaНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© iStock.com / Sviatlana Lazarenka
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пятидневные неоплачиваемые выходные нужно давать всем работающим бабушкам и дедушкам после рождения внуков, независимо от того, являются ли родители молодой семьей, заявила РИА Новости депутат Госдумы Яна Лантратова.
На прошлой неделе Лантратова обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением ввести отпуск без сохранения заработной платы длительностью до пяти календарных дней для бабушек и дедушек после рождения внуков, следует из соответствующего письма, предоставленного пресс-службой депутата.
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
В ГД предложили создать комнаты матери и ребенка в общественных местах
17 ноября, 10:25
«
"Кроме того, предлагаю не ограничивать возрастом родителей ребенка предоставление выходных для работающих бабушек и дедушек. Выходные нужно давать не только молодым семьям, а всем, где родился ребенок", - ответила депутат на вопрос РИА Новости о том, будет ли эта мера действительна только для молодых семей, где возраст родителей не превышает 35 лет, или для всех.
Как пояснила Лантратова в обращении к министру, в этот период для семьи становится критически важной максимальная помощь и поддержка со стороны близких. Она также отметила, что в России традиционно старшие родственники помогают молодым членам семьи, в том числе в деле воспитания детей: "Согласно результатам исследования Уральского федерального университета, около 20% бабушек и дедушек занимается со своими внуками крайне часто – ежедневно или же во все рабочие дни своих детей; еще 20% уделяет время своим внукам в выходные; 32% участвует в жизни внуков реже одного раза в неделю".
"Школьников и студентов освобождать не предлагаем. Они и так в случае необходимости могут договориться с педагогами о пропуске занятий и отработать их потом. Поэтому инициатива касается только работающих людей и родственников, которые как правило являются главными помощниками в воспитании внуков — бабушек и дедушек", - также объяснила Лантратова на вопрос РИА Новости о том, нет ли необходимости распространить такое право на братьев и сестер новорожденных.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
В Госдуме пожаловались на интернет-мошенников, атакующих депутатов
17 ноября, 13:10
 
ОбществоРоссияЯна ЛантратоваАнтон КотяковГосдума РФУральский федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала