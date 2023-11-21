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В Госдуму внесли проект об увеличении выплат при банкротстве предприятий - РИА Новости, 21.11.2023
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10:47 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/gd-1910746053.html
В Госдуму внесли проект об увеличении выплат при банкротстве предприятий
В Госдуму внесли проект об увеличении выплат при банкротстве предприятий - РИА Новости, 21.11.2023
В Госдуму внесли проект об увеличении выплат при банкротстве предприятий
В Госдуму внесен законопроект об увеличении выплат для сотрудников в случае банкротства предприятия с 30 до 100 тысяч рублей в месяц, он доступен в электронной... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:47
2023-11-21T10:47
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об увеличении выплат для сотрудников в случае банкротства предприятия с 30 до 100 тысяч рублей в месяц, он доступен в электронной базе Госдумы. Автором инициативы выступил глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 5 статьи 136 федерального закона, согласно которому требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 100 тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека", - сказано в пояснительной записке. На сегодняшний день выплаты составляют не более 30 тысяч рублей в месяц. По мнению автора законопроекта, принятие законопроекта позволит вернуть гражданам в большем объеме заработанные ими ранее денежные средства в случае признания работодателя банкротом.
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, россия, экономика
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Россия, Экономика
В Госдуму внесли проект об увеличении выплат при банкротстве предприятий

В ГД внесен проект об увеличении выплат сотрудникам при банкротстве предприятий

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об увеличении выплат для сотрудников в случае банкротства предприятия с 30 до 100 тысяч рублей в месяц, он доступен в электронной базе Госдумы.
Автором инициативы выступил глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
«
"Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 5 статьи 136 федерального закона, согласно которому требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 100 тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека", - сказано в пояснительной записке.
На сегодняшний день выплаты составляют не более 30 тысяч рублей в месяц.
По мнению автора законопроекта, принятие законопроекта позволит вернуть гражданам в большем объеме заработанные ими ранее денежные средства в случае признания работодателя банкротом.
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