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В Госдуме назвали попытки вести переговоры с Зеленским бессмысленными
В Госдуме назвали попытки вести переговоры с Зеленским бессмысленными - РИА Новости, 21.11.2023
В Госдуме назвали попытки вести переговоры с Зеленским бессмысленными
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что вести переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине бесполезно и... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:54
2023-11-21T08:54
2023-11-21T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что вести переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине бесполезно и бессмысленно. Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею дружбы и мирных переговоров Украины с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта. "С Зеленским вести переговоры бесполезно и бессмысленно. Никаких переговоров с ним вести нельзя. Это преступник и террорист. Он сделал все возможное, чтобы развязать кровопролитную братоубийственную войну. Мы помним минскую переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе, и к чему она привела, поэтому Россия не будет наступать на одни и те же грабли", - заявил Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский сам законодательно запретил вести переговоры с Россией, а теперь строит из себя "великого дипломата и стратега", но это "диктатор, который должен быть свергнут украинским народом". "Переговоры возможны, когда на Украине найдутся здравомыслящие люди, которые заинтересованы в сохранении остатков Украины и жизней украинского народа, чтобы в последующем сделать выводы и никогда впредь к власти не приводить преступников, предателей, коррупционеров и лицедеев", - сказал депутат.
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Общество, Политика, Украина, Россия, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума РФ
В Госдуме назвали попытки вести переговоры с Зеленским бессмысленными
Шеремет: вести переговоры с Зеленским по Украине бесполезно и бессмысленно