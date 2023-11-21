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В Госдуме назвали попытки вести переговоры с Зеленским бессмысленными

В Госдуме назвали попытки вести переговоры с Зеленским бессмысленными - РИА Новости, 21.11.2023

В Госдуме назвали попытки вести переговоры с Зеленским бессмысленными

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что вести переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине бесполезно и... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:54

2023-11-21T08:54

2023-11-21T08:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что вести переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине бесполезно и бессмысленно. Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею дружбы и мирных переговоров Украины с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта. "С Зеленским вести переговоры бесполезно и бессмысленно. Никаких переговоров с ним вести нельзя. Это преступник и террорист. Он сделал все возможное, чтобы развязать кровопролитную братоубийственную войну. Мы помним минскую переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе, и к чему она привела, поэтому Россия не будет наступать на одни и те же грабли", - заявил Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский сам законодательно запретил вести переговоры с Россией, а теперь строит из себя "великого дипломата и стратега", но это "диктатор, который должен быть свергнут украинским народом". "Переговоры возможны, когда на Украине найдутся здравомыслящие люди, которые заинтересованы в сохранении остатков Украины и жизней украинского народа, чтобы в последующем сделать выводы и никогда впредь к власти не приводить преступников, предателей, коррупционеров и лицедеев", - сказал депутат.

https://ria.ru/20231120/ostin-1910550867.html

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общество, политика, украина, россия, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф