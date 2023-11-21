В Молдавии заявили о возможности поставок газа в Приднестровье не из России
Минэнерго Молдавии: возможность доставки газа в ПМР не из России существует
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Технические возможности поставок газа в Приднестровье не из России существуют, но за топливо из альтернативных источников придется платить высокую цену, заявил во вторник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.
Ранее Парликов неоднократно говорил о том, что Молдавия стремится избавиться от зависимости от российского газа и перейти к потреблению энергии из альтернативных источников. Дополнительно причиной для поиска Кишиневом новых путей поставок газа становятся угрозы со стороны Киева прекратить с 2025 года транзит газа в ЕС через свою территорию. Учитывая оба эти фактора, в сложной ситуации оказывается Приднестровье, которое окажется энергетически зависимо от Кишинева, поскольку сейчас энергетика ПМР работает за счет российского дешевого газа.
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"Технически возможность доставки газа в Приднестровье существует. Просто на рынке нет желающих, кроме "Газпрома", которые могли бы поставить его бесплатно. Приднестровье могло бы закупать газ даже сейчас, если бы оно могло заплатить рыночную цену", - заявил Парликов в эфире радио Moldova, отвечая на вопрос, может ли Приднестровье обойтись без российского газа.
Он отметил, что экономика Приднестровья базируется на дешевых ресурсах, а большая часть бюджета финансируется за счет поставок электроэнергии на правый берег Днестра.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.