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В Молдавии заявили о возможности поставок газа в Приднестровье не из России - РИА Новости, 21.11.2023
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15:10 21.11.2023 (обновлено: 15:12 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/gaz-1910828680.html
В Молдавии заявили о возможности поставок газа в Приднестровье не из России
В Молдавии заявили о возможности поставок газа в Приднестровье не из России - РИА Новости, 21.11.2023
В Молдавии заявили о возможности поставок газа в Приднестровье не из России
Технические возможности поставок газа в Приднестровье не из России существуют, но за топливо из альтернативных источников придется платить высокую цену, заявил... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:10
2023-11-21T15:12
экономика
молдавия
газпром
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Технические возможности поставок газа в Приднестровье не из России существуют, но за топливо из альтернативных источников придется платить высокую цену, заявил во вторник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Ранее Парликов неоднократно говорил о том, что Молдавия стремится избавиться от зависимости от российского газа и перейти к потреблению энергии из альтернативных источников. Дополнительно причиной для поиска Кишиневом новых путей поставок газа становятся угрозы со стороны Киева прекратить с 2025 года транзит газа в ЕС через свою территорию. Учитывая оба эти фактора, в сложной ситуации оказывается Приднестровье, которое окажется энергетически зависимо от Кишинева, поскольку сейчас энергетика ПМР работает за счет российского дешевого газа. &quot;Технически возможность доставки газа в Приднестровье существует. Просто на рынке нет желающих, кроме &quot;Газпрома&quot;, которые могли бы поставить его бесплатно. Приднестровье могло бы закупать газ даже сейчас, если бы оно могло заплатить рыночную цену&quot;, - заявил Парликов в эфире радио Moldova, отвечая на вопрос, может ли Приднестровье обойтись без российского газа.Он отметил, что экономика Приднестровья базируется на дешевых ресурсах, а большая часть бюджета финансируется за счет поставок электроэнергии на правый берег Днестра. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html
https://ria.ru/20231116/moldaviya-1909734522.html
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экономика, молдавия, газпром, евросоюз, кишинев, россия, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Газпром, Евросоюз, Кишинев, Россия, Молдовагаз
В Молдавии заявили о возможности поставок газа в Приднестровье не из России

Минэнерго Молдавии: возможность доставки газа в ПМР не из России существует

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Технические возможности поставок газа в Приднестровье не из России существуют, но за топливо из альтернативных источников придется платить высокую цену, заявил во вторник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.
Ранее Парликов неоднократно говорил о том, что Молдавия стремится избавиться от зависимости от российского газа и перейти к потреблению энергии из альтернативных источников. Дополнительно причиной для поиска Кишиневом новых путей поставок газа становятся угрозы со стороны Киева прекратить с 2025 года транзит газа в ЕС через свою территорию. Учитывая оба эти фактора, в сложной ситуации оказывается Приднестровье, которое окажется энергетически зависимо от Кишинева, поскольку сейчас энергетика ПМР работает за счет российского дешевого газа.
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"Технически возможность доставки газа в Приднестровье существует. Просто на рынке нет желающих, кроме "Газпрома", которые могли бы поставить его бесплатно. Приднестровье могло бы закупать газ даже сейчас, если бы оно могло заплатить рыночную цену", - заявил Парликов в эфире радио Moldova, отвечая на вопрос, может ли Приднестровье обойтись без российского газа.

Он отметил, что экономика Приднестровья базируется на дешевых ресурсах, а большая часть бюджета финансируется за счет поставок электроэнергии на правый берег Днестра.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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