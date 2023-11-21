https://ria.ru/20231121/frg-1910722262.html
Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщили СМИ
Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2023
Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщили СМИ
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во вторник утром прибыл с необъявленным визитом в Киев, где планирует провести переговоры с министром обороны Украины... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:32
2023-11-21T08:32
2023-11-21T10:39
в мире
киев
германия
владимир зеленский
украина
россия
борис писториус
рустем умеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910742848_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b723937e9efb8e00e276860f8bea1ede.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во вторник утром прибыл с необъявленным визитом в Киев, где планирует провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским, сообщает немецкий новостной портал MDR."Федеральный министр обороны Борис Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он прибыл утром во вторник на поезде в столицу Киев... В течение дня запланированы переговоры с его украинским коллегой Рустемом Умеровым и... Владимиром Зеленским", - говорится на сайте портала.По его информации, темами переговоров будут обучение украинских солдат и военная помощь Украине. Запланировано возложение венков на Майдане и посещение учебной базы киевских солдат.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html
киев
германия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910742848_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_406f5792a98bc35a0f46878fe5514c5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, германия, владимир зеленский, украина, россия, борис писториус, рустем умеров, нато
В мире, Киев, Германия, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Борис Писториус, Рустем Умеров, НАТО
Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщили СМИ
MDR: глава Минобороны ФРГ Писториус прибыл в Киев для встречи с Зеленским