https://ria.ru/20231121/frg-1910722262.html

Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщили СМИ

Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2023

Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщили СМИ

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во вторник утром прибыл с необъявленным визитом в Киев, где планирует провести переговоры с министром обороны Украины... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:32

2023-11-21T08:32

2023-11-21T10:39

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во вторник утром прибыл с необъявленным визитом в Киев, где планирует провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским, сообщает немецкий новостной портал MDR."Федеральный министр обороны Борис Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он прибыл утром во вторник на поезде в столицу Киев... В течение дня запланированы переговоры с его украинским коллегой Рустемом Умеровым и... Владимиром Зеленским", - говорится на сайте портала.По его информации, темами переговоров будут обучение украинских солдат и военная помощь Украине. Запланировано возложение венков на Майдане и посещение учебной базы киевских солдат.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html

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