https://ria.ru/20231121/fns-1910718517.html

Глава ФНС назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение

Глава ФНС назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение - РИА Новости, 21.11.2023

Глава ФНС назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение

Федеральная налоговая служба начнет предоставлять социальные вычеты в упрощенном порядке с 2025 года, об этом РБК заявил глава ведомства Даниил Егоров. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T07:38

2023-11-21T07:38

2023-11-21T07:54

общество

даниил егоров

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба начнет предоставлять социальные вычеты в упрощенном порядке с 2025 года, об этом РБК заявил глава ведомства Даниил Егоров.По его словам, закон о социальных вычетах уже принят, а инвестиционные и имущественные вычеты автоматизированы. В 2024 году будет проходить тестирование информационной системы и каналов получения данных о лечении, образовании и фитнесе.Как заявил глава ФНС, сроки возврата денег по НДФЛ уже были сокращены, а 80% НДС можно вернуть в течение месяца.Егоров добавил, что ведомство занимается упрощенным порядком вычета за спорт, медицинские услуги и образование.Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан.В феврале Владимир Путин заявил о необходимости увеличения социальных налоговых вычетов, а также об их быстром удобном предоставлении.

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общество, даниил егоров, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия