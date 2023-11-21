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Глава ФНС назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение - РИА Новости, 21.11.2023
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07:38 21.11.2023 (обновлено: 07:54 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/fns-1910718517.html
Глава ФНС назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение
Глава ФНС назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение - РИА Новости, 21.11.2023
Глава ФНС назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение
Федеральная налоговая служба начнет предоставлять социальные вычеты в упрощенном порядке с 2025 года, об этом РБК заявил глава ведомства Даниил Егоров. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T07:38
2023-11-21T07:54
общество
даниил егоров
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба начнет предоставлять социальные вычеты в упрощенном порядке с 2025 года, об этом РБК заявил глава ведомства Даниил Егоров.По его словам, закон о социальных вычетах уже принят, а инвестиционные и имущественные вычеты автоматизированы. В 2024 году будет проходить тестирование информационной системы и каналов получения данных о лечении, образовании и фитнесе.Как заявил глава ФНС, сроки возврата денег по НДФЛ уже были сокращены, а 80% НДС можно вернуть в течение месяца.Егоров добавил, что ведомство занимается упрощенным порядком вычета за спорт, медицинские услуги и образование.Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан.В феврале Владимир Путин заявил о необходимости увеличения социальных налоговых вычетов, а также об их быстром удобном предоставлении.
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общество, даниил егоров, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
Общество, Даниил Егоров, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия
Глава ФНС назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение

Глава ФНС Егоров: упрощенные социальные вычеты начнут действовать с 2025 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров
Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба начнет предоставлять социальные вычеты в упрощенном порядке с 2025 года, об этом РБК заявил глава ведомства Даниил Егоров.
По его словам, закон о социальных вычетах уже принят, а инвестиционные и имущественные вычеты автоматизированы. В 2024 году будет проходить тестирование информационной системы и каналов получения данных о лечении, образовании и фитнесе.
Как заявил глава ФНС, сроки возврата денег по НДФЛ уже были сокращены, а 80% НДС можно вернуть в течение месяца.
Егоров добавил, что ведомство занимается упрощенным порядком вычета за спорт, медицинские услуги и образование.
Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан.
В феврале Владимир Путин заявил о необходимости увеличения социальных налоговых вычетов, а также об их быстром удобном предоставлении.
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ОбществоДаниил ЕгоровГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Россия
 
 
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