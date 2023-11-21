https://ria.ru/20231121/finlyandiya-1910897343.html
В Финляндии отклонили решение о закрытии границы с Россией
В Финляндии отклонили решение о закрытии границы с Россией - РИА Новости, 21.11.2023
В Финляндии отклонили решение о закрытии границы с Россией
Заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пумалайнен приостановил подготовку решения по ужесточению ограничений на границе с Россией, сообщила... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:50
2023-11-21T18:50
2023-11-21T20:02
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — РИА Новости. Заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пумалайнен приостановил подготовку решения по ужесточению ограничений на границе с Россией, сообщила крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat.Замканцлера должен был оценить проект решения по ограничениям, проект меморандума и конфиденциальный меморандум с точки зрения контроля за законностью. "Исходя из документов, правовые основания для дальнейшей подготовки решения с предлагаемым содержанием отсутствуют", — говорится в заявлении Пумалайнена, которым располагает газета.По мнению замканцлера, представленный правительством законопроект не гарантирует возможности обращения за международной защитой, как это предусмотрено конституцией, законодательством ЕС, ЕСПЧ и другими документами по правам человека. Правительство Финляндии стремится полностью закрыть все пропускные пункты на границе с Россией. Причиной называется неконтролируемый поток беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, которые прибывают со стороны России и запрашивают убежище на границе.С 18 ноября финские власти закрыли на четыре месяца четыре пункта пропуска из восьми: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Четыре оставшихся расположены на севере Финляндии, и только два из них — "Вартиус" и "Салла" — принимают заявления об убежище. Глава МВД Мари Рантанен заявила тогда, что власти готовят дальнейшие ограничения.Российский МИД выразил протест из-за закрытия КПП. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и якобы осознанных действиях Москвы по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеют на это законное право.
https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html
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в мире, россия, финляндия, дмитрий песков, москва, александр грушко, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Россия, Финляндия, Дмитрий Песков, Москва, Александр Грушко, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
В Финляндии отклонили решение о закрытии границы с Россией
В Финляндии приостановили проект об ужесточении ограничений на границе с РФ