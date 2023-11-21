https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910765580.html

В Кремле назвали Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа

В Кремле назвали Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа - РИА Новости, 21.11.2023

В Кремле назвали Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о "майдане", заявил, что это был силовой переворот на Украине, который спонсировался из-за рубежа. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:04

2023-11-21T12:04

2023-11-21T12:06

в мире

украина

дмитрий песков

киев

евросоюз

евромайдан

"евромайдан" в киеве

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о "майдане", заявил, что это был силовой переворот на Украине, который спонсировался из-за рубежа."Мы называем это "майдан", на самом деле - это был переворот, это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи нужно называть своими именами", - сказал Песков журналистам.По его словам, то, что "майдан" спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран, что тоже "ни для кого не тайна"."Для нас главное - достигнуть своих целей, для этого продолжается специальная военная операция", - заключил Песков.Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации.

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html

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Ольга Фомченкова

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