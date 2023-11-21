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В Кремле назвали Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа - РИА Новости, 21.11.2023
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12:04 21.11.2023 (обновлено: 12:06 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910765580.html
В Кремле назвали Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа
В Кремле назвали Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа - РИА Новости, 21.11.2023
В Кремле назвали Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о "майдане", заявил, что это был силовой переворот на Украине, который спонсировался из-за рубежа. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:04
2023-11-21T12:06
в мире
украина
дмитрий песков
киев
евросоюз
евромайдан
"евромайдан" в киеве
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о "майдане", заявил, что это был силовой переворот на Украине, который спонсировался из-за рубежа."Мы называем это "майдан", на самом деле - это был переворот, это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи нужно называть своими именами", - сказал Песков журналистам.По его словам, то, что "майдан" спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран, что тоже "ни для кого не тайна"."Для нас главное - достигнуть своих целей, для этого продолжается специальная военная операция", - заключил Песков.Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html
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в мире, украина, дмитрий песков, киев, евросоюз, евромайдан, "евромайдан" в киеве
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Киев, Евросоюз, Евромайдан, "Евромайдан" в Киеве
В Кремле назвали Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа

Песков назвал Евромайдан силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники акции сторонников евроинтеграции на Площади Независимости в Киеве
Участники акции сторонников евроинтеграции на Площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники акции сторонников евроинтеграции на Площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о "майдане", заявил, что это был силовой переворот на Украине, который спонсировался из-за рубежа.
"Мы называем это "майдан", на самом деле - это был переворот, это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи нужно называть своими именами", - сказал Песков журналистам.
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По его словам, то, что "майдан" спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран, что тоже "ни для кого не тайна".
"Для нас главное - достигнуть своих целей, для этого продолжается специальная военная операция", - заключил Песков.
Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации.
Площадь Независимости в Киеве. Февраль 2014 - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Евромайдан
01:03
 
В миреУкраинаДмитрий ПесковКиевЕвросоюзЕвромайдан"Евромайдан" в Киеве
 
 
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