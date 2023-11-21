https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910765580.html
В Кремле назвали Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа
В Кремле назвали Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа - РИА Новости, 21.11.2023
В Кремле назвали Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о "майдане", заявил, что это был силовой переворот на Украине, который спонсировался из-за рубежа. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:04
2023-11-21T12:04
2023-11-21T12:06
в мире
украина
дмитрий песков
киев
евросоюз
евромайдан
"евромайдан" в киеве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151068/67/1510686708_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_850c648872c27c89856831991440e171.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о "майдане", заявил, что это был силовой переворот на Украине, который спонсировался из-за рубежа."Мы называем это "майдан", на самом деле - это был переворот, это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи нужно называть своими именами", - сказал Песков журналистам.По его словам, то, что "майдан" спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран, что тоже "ни для кого не тайна"."Для нас главное - достигнуть своих целей, для этого продолжается специальная военная операция", - заключил Песков.Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html
https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910679774.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151068/67/1510686708_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_2b6308c5464460e1513141067b10f120.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий песков, киев, евросоюз, евромайдан, "евромайдан" в киеве
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Киев, Евросоюз, Евромайдан, "Евромайдан" в Киеве
В Кремле назвали Евромайдан переворотом, который спонсировался из-за рубежа
Песков назвал Евромайдан силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о "майдане", заявил, что это был силовой переворот на Украине, который спонсировался из-за рубежа.
"Мы называем это "майдан", на самом деле - это был переворот, это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи нужно называть своими именами", - сказал Песков журналистам.
Одной ногой в пропасти. Что получила Украина вместо приглашения в Евросоюз
По его словам, то, что "майдан" спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран, что тоже "ни для кого не тайна".
"Для нас главное - достигнуть своих целей, для этого продолжается специальная военная операция", - заключил Песков.
Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве
начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС
об ассоциации.