https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910716622.html

В ЛНР объяснили, почему участники Евромайдана чувствуют себя обманутыми

В ЛНР объяснили, почему участники Евромайдана чувствуют себя обманутыми - РИА Новости, 21.11.2023

В ЛНР объяснили, почему участники Евромайдана чувствуют себя обманутыми

Участники Майдана надеялись, что получат реальную власть на Украине, однако вся власть досталась только верхушке, из-за чего протестовавшие чувствуют себя... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T07:13

2023-11-21T07:13

2023-11-21T07:13

украина

киев

луганская народная республика

владимир поляков

петр порошенко

виктор янукович

евросоюз

верховная рада украины

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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Участники Майдана надеялись, что получат реальную власть на Украине, однако вся власть досталась только верхушке, из-за чего протестовавшие чувствуют себя обманутыми, заявил РИА Новости депутат народного совета ЛНР Владимир Поляков, комментируя десятую годовщину начала протестов в Киеве. Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. "Касаемо целей, которые ставили перед собой протестующие, собранные за деньги, не за деньги, они этой цели (получение власти – ред.) - не добились. Они ввергли страну в еще больший конфликт, развал, разруху и сами сейчас чувствуют, на их взгляд, обманутыми", - сказал Поляков. Он подчеркнул, что на Украине победил не майдан, а сцена майдана, "где прыгали Яценюки, Порошенко и все остальные". "То есть, они … смогли эту власть получить. Для себя", - дополнил Поляков. Собеседник агентства отметил, что в результате госпереворота своих целей добились те, кто финансировали протестную активность на Украине - это Сорос и остальные. "Главная цель - это ввергнуть Украину в войну с Российской Федерацией, для того чтобы ослаблять с помощью этого и Россию, и Европу", – подчеркнул Поляков. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20231121/azarov-1910713657.html

https://ria.ru/20231121/azarov-1910711935.html

украина

киев

луганская народная республика

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украина, киев, луганская народная республика, владимир поляков, петр порошенко, виктор янукович, евросоюз, верховная рада украины, в мире