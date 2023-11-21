https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910708748.html

Азаров назвал организаторов и главную цель Евромайдана

Азаров назвал организаторов и главную цель Евромайдана - РИА Новости, 21.11.2023

Азаров назвал организаторов и главную цель Евромайдана

Массовые акции протеста в Киеве, которые начались в 2013 году, были организованы США и направлены на ослабление России, судьбой Украины Вашингтон не... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T03:24

2023-11-21T03:24

2023-11-21T07:15

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Массовые акции протеста в Киеве, которые начались в 2013 году, были организованы США и направлены на ослабление России, судьбой Украины Вашингтон не интересовался, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров."Американцы планировали государственный переворот в довершение своей главной стратегической задачи, их Украина абсолютно не интересовала. Их интересовала задача максимального ослабления России. И вот десять лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они последовательно эту задачу реализовывали", - считает Азаров.Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь — майдан Незалежности — сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС была занята сторонниками евроинтеграции. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом избрали Петра Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.Ярким представителем американской администрации, поддержавшим участников евромайдана, стала помощник госсекретаря Виктория Нуланд. В сети была опубликована запись ее телефонного разговора с послом США на Украине, в котором они обсуждали возможные кандидатуры на руководящие посты в Киеве.В 2015 году в интервью авторам фильма "Крым. Путь на Родину" президент России Владимир Путин назвал американцев "реальными кукловодами" евромайдана.

https://ria.ru/20231120/ukraintsy-1910506421.html

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в мире, украина, россия, киев, николай азаров (политик), петр порошенко, евросоюз, верховная рада украины, виктор янукович