https://ria.ru/20231121/es-1910730002.html

ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения российских дипломатов

ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения российских дипломатов - РИА Новости, 21.11.2023

ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения российских дипломатов

ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении дипломатов РФ, его выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций, пишет газета Financial РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:28

2023-11-21T09:28

2023-11-21T10:04

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ОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении дипломатов РФ, его выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций, пишет газета Financial Times.По данным Financial Times, на прошлой неделе Чехия распространила соответствующие предложения в рамках переговоров по 12-му пакету санкций ЕС против РФ, который государствам-членам еще предстоит одобрить. Согласно данным издания, Чехия обеспокоена тем, что потенциальные разведчики в лице российских дипломатов якобы перемещаются по странам ЕС из-за отсутствия границ между ними."Чехия теперь хочет, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, которые позволяют путешествовать только внутри страны пребывания, а не по остальной части Шенгенской зоны", - говорится в статье. Помимо этого Прага выступает за то, чтобы ЕС принимал от российских дипломатов только биометрические паспорта, которые якобы "сложнее подделать".Как отмечает издание, особый вопрос, поднятый Чехией, касается чиновников, которым Австрия выдала визы для работы в учреждениях ООН в Вене. По мнению Праги, они затем "могут поехать в Чехию или куда-либо еще".Еврокомиссия направила соответствующее предложение по введению ограничений странам-членам ЕС на прошлой неделе.Как отмечается, обсуждения пока находятся на ранней стадии, а возникающие в связи с возможными ограничениями сложные юридические вопросы, означают, что какие-либо изменения вряд ли будут включены в 12-й пакет санкций.Правительство Австрии и ЕС не ответили на просьбу прокомментировать информацию, представленную в статье.Ранее Еврокомиссия подтвердила РИА Новости передачу странам ЕС предложений по 12-му пакету санкций против России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231120/britaniya-1910484055.html

https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910482570.html

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россия, чехия, евросоюз, в мире