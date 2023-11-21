https://ria.ru/20231121/ekspozitsiya-1910822523.html

Глава выставки "Россия" назвала стенд Алтайского края одним из самых тёплых

Глава выставки "Россия" назвала стенд Алтайского края одним из самых тёплых - РИА Новости, 21.11.2023

Глава выставки "Россия" назвала стенд Алтайского края одним из самых тёплых

Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова назвала экспозицию Алтайского края одной из самых тёплых, а также отметила, что регион очень быстро... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:55

2023-11-21T14:55

2023-11-21T15:23

выставка-форум "россия"

виктор томенко

алтайский край

солонешенский район

алтайский край

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БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова назвала экспозицию Алтайского края одной из самых тёплых, а также отметила, что регион очень быстро развивается, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова приняла участие в Дне Алтайского края, которую провел губернатор региона Виктор Томенко. Наталья Виртуозова рассказала о своём особом отношении к Алтайскому краю и впечатлениях об экспозиции региона, представленной на международной выставке "Россия", - говорится в сообщении. Как поделилась гендиректор выставки "Россия", в детстве она поучаствовала в раскопках знаменитой на весь мир Денисовой пещеры в Солонешенском районе. И сейчас в Алтайском крае она продолжает бывать регулярно. "Алтайский край считаю своей родиной. Много лет здесь прожила, окончила Бийский лицей. Я часто бываю в Алтайском крае - там живут близкие для меня люди. С одноклассниками, детьми, были на раскопках Денисовой пещеры - это родной для нас маршрут", – цитирует пресс-служба Виртуозову. Если раньше, по словам гендиректора выставки, до Солонешного добраться было сложно, то сейчас до Денисовой пещеры можно доехать по качественной дороге. В современную четырехполосную магистраль превращается Чуйский тракт, реализуются и другие инфраструктурные проекты. "Поражает, как быстро развивается Алтайский край. "Белокуриха Горная" превращается в курорт мирового уровня… Экспозиция Алтайского края (на выставке "Россия") - одна из самых теплых. Однозначно, она делалась не руками, а алтайским солнцем и вашими сердцами", – сказала Виртуозова.

https://radiosputnik.ru/20231120/master-klassy-1910648628.html

https://ria.ru/20231117/priangare-1910104203.html

https://ria.ru/20231117/vystavka-1910133307.html

алтайский край

солонешенский район

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выставка-форум "россия", виктор томенко, алтайский край, солонешенский район