Рейтинг@Mail.ru
Глава выставки "Россия" назвала стенд Алтайского края одним из самых тёплых - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
 
14:55 21.11.2023 (обновлено: 15:23 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/ekspozitsiya-1910822523.html
Глава выставки "Россия" назвала стенд Алтайского края одним из самых тёплых
Глава выставки "Россия" назвала стенд Алтайского края одним из самых тёплых - РИА Новости, 21.11.2023
Глава выставки "Россия" назвала стенд Алтайского края одним из самых тёплых
Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова назвала экспозицию Алтайского края одной из самых тёплых, а также отметила, что регион очень быстро... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:55
2023-11-21T15:23
выставка-форум "россия"
виктор томенко
алтайский край
солонешенский район
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910819897_0:0:3324:1869_1920x0_80_0_0_f93aefdb08cb4b320a84d91064314d40.jpg
БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова назвала экспозицию Алтайского края одной из самых тёплых, а также отметила, что регион очень быстро развивается, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова приняла участие в Дне Алтайского края, которую провел губернатор региона Виктор Томенко. Наталья Виртуозова рассказала о своём особом отношении к Алтайскому краю и впечатлениях об экспозиции региона, представленной на международной выставке "Россия", - говорится в сообщении. Как поделилась гендиректор выставки "Россия", в детстве она поучаствовала в раскопках знаменитой на весь мир Денисовой пещеры в Солонешенском районе. И сейчас в Алтайском крае она продолжает бывать регулярно. "Алтайский край считаю своей родиной. Много лет здесь прожила, окончила Бийский лицей. Я часто бываю в Алтайском крае - там живут близкие для меня люди. С одноклассниками, детьми, были на раскопках Денисовой пещеры - это родной для нас маршрут", – цитирует пресс-служба Виртуозову. Если раньше, по словам гендиректора выставки, до Солонешного добраться было сложно, то сейчас до Денисовой пещеры можно доехать по качественной дороге. В современную четырехполосную магистраль превращается Чуйский тракт, реализуются и другие инфраструктурные проекты. "Поражает, как быстро развивается Алтайский край. "Белокуриха Горная" превращается в курорт мирового уровня… Экспозиция Алтайского края (на выставке "Россия") - одна из самых теплых. Однозначно, она делалась не руками, а алтайским солнцем и вашими сердцами", – сказала Виртуозова.
https://radiosputnik.ru/20231120/master-klassy-1910648628.html
https://ria.ru/20231117/priangare-1910104203.html
https://ria.ru/20231117/vystavka-1910133307.html
алтайский край
солонешенский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910819897_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_ced5c905e2b60300da600e9e4326f343.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", виктор томенко, алтайский край, солонешенский район
Выставка-форум "Россия", Виктор Томенко, Алтайский край, Солонешенский район, Алтайский край
Глава выставки "Россия" назвала стенд Алтайского края одним из самых тёплых

Глава выставки "Россия" назвала экспозицию Алтайского края одной из самых тёплых

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНаталья Виртуозова
Наталья Виртуозова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Наталья Виртуозова
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова назвала экспозицию Алтайского края одной из самых тёплых, а также отметила, что регион очень быстро развивается, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова приняла участие в Дне Алтайского края, которую провел губернатор региона Виктор Томенко. Наталья Виртуозова рассказала о своём особом отношении к Алтайскому краю и впечатлениях об экспозиции региона, представленной на международной выставке "Россия", - говорится в сообщении.
Международная выставка-форум Россия на ВДНХ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Посетители выставки "Россия" смогут провести День телевидения в Мире цифры
20 ноября, 18:32
Как поделилась гендиректор выставки "Россия", в детстве она поучаствовала в раскопках знаменитой на весь мир Денисовой пещеры в Солонешенском районе. И сейчас в Алтайском крае она продолжает бывать регулярно.
"Алтайский край считаю своей родиной. Много лет здесь прожила, окончила Бийский лицей. Я часто бываю в Алтайском крае - там живут близкие для меня люди. С одноклассниками, детьми, были на раскопках Денисовой пещеры - это родной для нас маршрут", – цитирует пресс-служба Виртуозову.
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ
Приангарье подпишет более десяти соглашений на выставке "Россия"
17 ноября, 15:27
Если раньше, по словам гендиректора выставки, до Солонешного добраться было сложно, то сейчас до Денисовой пещеры можно доехать по качественной дороге. В современную четырехполосную магистраль превращается Чуйский тракт, реализуются и другие инфраструктурные проекты.
"Поражает, как быстро развивается Алтайский край. "Белокуриха Горная" превращается в курорт мирового уровня… Экспозиция Алтайского края (на выставке "Россия") - одна из самых теплых. Однозначно, она делалась не руками, а алтайским солнцем и вашими сердцами", – сказала Виртуозова.
Открытие Единого пространства Сибирь здесь на международной выставке-форуме Россия
Уникальность и масштабность: работа международной выставки-форума "Россия"
17 ноября, 17:21
 
Алтайский крайВыставка-форум "Россия"Виктор ТоменкоАлтайский крайСолонешенский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала