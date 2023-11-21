https://ria.ru/20231121/ekspozitsiya-1910822523.html
Глава выставки "Россия" назвала стенд Алтайского края одним из самых тёплых
Глава выставки "Россия" назвала стенд Алтайского края одним из самых тёплых - РИА Новости, 21.11.2023
Глава выставки "Россия" назвала стенд Алтайского края одним из самых тёплых
Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова назвала экспозицию Алтайского края одной из самых тёплых, а также отметила, что регион очень быстро... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:55
2023-11-21T14:55
2023-11-21T15:23
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виктор томенко
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БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова назвала экспозицию Алтайского края одной из самых тёплых, а также отметила, что регион очень быстро развивается, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова приняла участие в Дне Алтайского края, которую провел губернатор региона Виктор Томенко. Наталья Виртуозова рассказала о своём особом отношении к Алтайскому краю и впечатлениях об экспозиции региона, представленной на международной выставке "Россия", - говорится в сообщении. Как поделилась гендиректор выставки "Россия", в детстве она поучаствовала в раскопках знаменитой на весь мир Денисовой пещеры в Солонешенском районе. И сейчас в Алтайском крае она продолжает бывать регулярно. "Алтайский край считаю своей родиной. Много лет здесь прожила, окончила Бийский лицей. Я часто бываю в Алтайском крае - там живут близкие для меня люди. С одноклассниками, детьми, были на раскопках Денисовой пещеры - это родной для нас маршрут", – цитирует пресс-служба Виртуозову. Если раньше, по словам гендиректора выставки, до Солонешного добраться было сложно, то сейчас до Денисовой пещеры можно доехать по качественной дороге. В современную четырехполосную магистраль превращается Чуйский тракт, реализуются и другие инфраструктурные проекты. "Поражает, как быстро развивается Алтайский край. "Белокуриха Горная" превращается в курорт мирового уровня… Экспозиция Алтайского края (на выставке "Россия") - одна из самых теплых. Однозначно, она делалась не руками, а алтайским солнцем и вашими сердцами", – сказала Виртуозова.
https://radiosputnik.ru/20231120/master-klassy-1910648628.html
https://ria.ru/20231117/priangare-1910104203.html
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выставка-форум "россия", виктор томенко, алтайский край, солонешенский район
Выставка-форум "Россия", Виктор Томенко, Алтайский край, Солонешенский район, Алтайский край
Глава выставки "Россия" назвала стенд Алтайского края одним из самых тёплых
Глава выставки "Россия" назвала экспозицию Алтайского края одной из самых тёплых
БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости.
Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова назвала экспозицию Алтайского края одной из самых тёплых, а также отметила, что регион очень быстро развивается, сообщила пресс-служба
регионального правительства.
"Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова приняла участие в Дне Алтайского края, которую провел губернатор региона Виктор Томенко
. Наталья Виртуозова рассказала о своём особом отношении к Алтайскому краю и впечатлениях об экспозиции региона, представленной на международной выставке "Россия", - говорится в сообщении.
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Как поделилась гендиректор выставки "Россия", в детстве она поучаствовала в раскопках знаменитой на весь мир Денисовой пещеры в Солонешенском районе
. И сейчас в Алтайском крае она продолжает бывать регулярно.
"Алтайский край считаю своей родиной. Много лет здесь прожила, окончила Бийский лицей. Я часто бываю в Алтайском крае - там живут близкие для меня люди. С одноклассниками, детьми, были на раскопках Денисовой пещеры - это родной для нас маршрут", – цитирует пресс-служба Виртуозову.
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Если раньше, по словам гендиректора выставки, до Солонешного добраться было сложно, то сейчас до Денисовой пещеры можно доехать по качественной дороге. В современную четырехполосную магистраль превращается Чуйский тракт, реализуются и другие инфраструктурные проекты.
"Поражает, как быстро развивается Алтайский край. "Белокуриха Горная" превращается в курорт мирового уровня… Экспозиция Алтайского края (на выставке "Россия") - одна из самых теплых. Однозначно, она делалась не руками, а алтайским солнцем и вашими сердцами", – сказала Виртуозова.
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