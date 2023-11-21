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Мужчину, взявшего продавщицу в заложники в Москве, признали невменяемым - РИА Новости, 21.11.2023
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17:50 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/ekspertiza-1910882885.html
Мужчину, взявшего продавщицу в заложники в Москве, признали невменяемым
Мужчину, взявшего продавщицу в заложники в Москве, признали невменяемым - РИА Новости, 21.11.2023
Мужчину, взявшего продавщицу в заложники в Москве, признали невменяемым
Московская прокуратура просит суд отправить в психиатрическую лечебницу мужчину, который с оружием удерживал сотрудницу цветочного магазина в Москве, сообщается РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:50
2023-11-21T17:50
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Московская прокуратура просит суд отправить в психиатрическую лечебницу мужчину, который с оружием удерживал сотрудницу цветочного магазина в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства. В феврале сообщалось, что неизвестный мужчина с оружием взял в заложницы сотрудницу цветочного магазина в Москве, но в итоге был задержан, а заложница - отпущена. "Согласно выводам комиссии экспертов, мужчина страдает психическим расстройством, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем нуждается в принудительном лечении", - говорится в релизе. Кроме того, как выяснилось, мужчина и его сообщник приобрели пистолет "Иж-79-8" без номера с глушителем, переделанный для стрельбы боевыми патронами. В тайниках на территории Клинского района Московской области они также спрятали боеприпасы - 12 патронов к пистолету и 39 боевых патронов к автомату АК-74, указывает прокуратура. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Психически нездоровый задержанный остается в СИЗО.
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москва
московская область (подмосковье)
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Ольга Фомченкова
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происшествия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Мужчину, взявшего продавщицу в заложники в Москве, признали невменяемым

Взявшего продавщицу цветочного в Москве в заложники мужчину признали невменяемым

© Прокуратура МосквыМужчина, с оружием взявший в заложницы сотрудницу цветочного магазина в Москве, в Пресненском районном суде Москвы. Кадр видео
Мужчина, с оружием взявший в заложницы сотрудницу цветочного магазина в Москве, в Пресненском районном суде Москвы. Кадр видео
© Прокуратура Москвы
Мужчина, с оружием взявший в заложницы сотрудницу цветочного магазина в Москве, в Пресненском районном суде Москвы. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Московская прокуратура просит суд отправить в психиатрическую лечебницу мужчину, который с оружием удерживал сотрудницу цветочного магазина в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В феврале сообщалось, что неизвестный мужчина с оружием взял в заложницы сотрудницу цветочного магазина в Москве, но в итоге был задержан, а заложница - отпущена.
«
"Согласно выводам комиссии экспертов, мужчина страдает психическим расстройством, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем нуждается в принудительном лечении", - говорится в релизе.
Кроме того, как выяснилось, мужчина и его сообщник приобрели пистолет "Иж-79-8" без номера с глушителем, переделанный для стрельбы боевыми патронами. В тайниках на территории Клинского района Московской области они также спрятали боеприпасы - 12 патронов к пистолету и 39 боевых патронов к автомату АК-74, указывает прокуратура.
Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Психически нездоровый задержанный остается в СИЗО.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
СК показал работу следователей в магазине Москвы, где удерживали заложницу
17 февраля, 23:51
 
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