Мужчину, взявшего продавщицу в заложники в Москве, признали невменяемым
Взявшего продавщицу цветочного в Москве в заложники мужчину признали невменяемым
© Прокуратура МосквыМужчина, с оружием взявший в заложницы сотрудницу цветочного магазина в Москве, в Пресненском районном суде Москвы. Кадр видео
© Прокуратура Москвы
Мужчина, с оружием взявший в заложницы сотрудницу цветочного магазина в Москве, в Пресненском районном суде Москвы. Кадр видео
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Московская прокуратура просит суд отправить в психиатрическую лечебницу мужчину, который с оружием удерживал сотрудницу цветочного магазина в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В феврале сообщалось, что неизвестный мужчина с оружием взял в заложницы сотрудницу цветочного магазина в Москве, но в итоге был задержан, а заложница - отпущена.
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"Согласно выводам комиссии экспертов, мужчина страдает психическим расстройством, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем нуждается в принудительном лечении", - говорится в релизе.
Кроме того, как выяснилось, мужчина и его сообщник приобрели пистолет "Иж-79-8" без номера с глушителем, переделанный для стрельбы боевыми патронами. В тайниках на территории Клинского района Московской области они также спрятали боеприпасы - 12 патронов к пистолету и 39 боевых патронов к автомату АК-74, указывает прокуратура.
Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Психически нездоровый задержанный остается в СИЗО.