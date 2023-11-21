https://ria.ru/20231121/ekspertiza-1910882885.html

Мужчину, взявшего продавщицу в заложники в Москве, признали невменяемым

Мужчину, взявшего продавщицу в заложники в Москве, признали невменяемым - РИА Новости, 21.11.2023

Мужчину, взявшего продавщицу в заложники в Москве, признали невменяемым

Московская прокуратура просит суд отправить в психиатрическую лечебницу мужчину, который с оружием удерживал сотрудницу цветочного магазина в Москве, сообщается РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:50

2023-11-21T17:50

2023-11-21T17:50

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Московская прокуратура просит суд отправить в психиатрическую лечебницу мужчину, который с оружием удерживал сотрудницу цветочного магазина в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства. В феврале сообщалось, что неизвестный мужчина с оружием взял в заложницы сотрудницу цветочного магазина в Москве, но в итоге был задержан, а заложница - отпущена. "Согласно выводам комиссии экспертов, мужчина страдает психическим расстройством, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем нуждается в принудительном лечении", - говорится в релизе. Кроме того, как выяснилось, мужчина и его сообщник приобрели пистолет "Иж-79-8" без номера с глушителем, переделанный для стрельбы боевыми патронами. В тайниках на территории Клинского района Московской области они также спрятали боеприпасы - 12 патронов к пистолету и 39 боевых патронов к автомату АК-74, указывает прокуратура. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Психически нездоровый задержанный остается в СИЗО.

https://ria.ru/20230217/magazin-1852804565.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московская область (подмосковье)