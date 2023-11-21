https://ria.ru/20231121/dvizhenie-1910876012.html

Со стороны Словакии перекрыли движение грузовиков на Украину

Со стороны Словакии перекрыли движение грузовиков на Украину - РИА Новости, 21.11.2023

Со стороны Словакии перекрыли движение грузовиков на Украину

Украинская государственная таможенная служба сообщает, что неизвестные со словацкой стороны без каких-либо предупреждений перекрыли проезд грузового транспорта... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:28

2023-11-21T17:28

2023-11-21T17:28

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Украинская государственная таможенная служба сообщает, что неизвестные со словацкой стороны без каких-либо предупреждений перекрыли проезд грузового транспорта на границе с Украиной, движение затруднено. "Сегодня, 21 ноября, возможны задержки оформления в пункте пропуска "Вышне Немецкое — Ужгород" на границе со Словакией. Это связано прежде всего с тем, что со словацкой стороны неизвестные лица без каких-либо предупреждений перекрыли движение грузового транспорта. Пока что смежная сторона официально не уведомляла украинскую о возможной блокировке границы, а также, присоединились ли к блокаде польских дальнобойщиков и словацкие перевозчики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможенной службы. Ранее глава Союза автоперевозчиков Словакии Станислав Скала сообщал, что объединение ненадолго заблокировало контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег, которые требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html

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украина, в мире, словакия, польша